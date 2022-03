Verónica Lozano volvió a la TV: emoción, el recuerdo de su madre enferma y una llamativa experiencia paranormal en el quirófano

Desde uno de los sillones de su casa, con el humor que la caracteriza y luego de caer de siete metros de altura desde una aerosilla en Aspen, Verónica Lozano volvió esta tarde a su programa Cortá por Lozano, por la pantalla de Telefe.

En una larga charla con Paula Chaves, quien más la reemplazó durante estas cinco semanas de ausencia, y con los panelistas del envío, Lozano confió que está muy bien; recordó detalles de su internación; habló de cómo la acompañó su hija Antonia y de cómo esta situación la hizo revivir lo que ella misma vivió con su madre enferma . Por último, reveló además la pregunta sobre sexo que le hizo a su médico luego de la intervención quirúrgica y compartió una experiencia paranormal que vivió con el cirujano.

Durante los primeros días de febrero, y con la intención de esquiar, la conductora eligió las increíbles montañas que ofrece Colorado, pero el plan quedó trunco cuando la conductora cayó a la nieve desde una una altura de siete metros mientras intentaba reincorporarse en una aerosilla. Aún resta saber si se trató o no de una negligencia de los operadores de

Vero Lozano se cayó desde una aerosilla

Como consecuencia, debió someterse en Estados Unidos a una intervención quirúrgica a través de la cual le reconstruyeron los talones. De regreso al país y luego de algunos días de descanso, la conductora volvió a la pantalla de Telefe.

“No voy a dar mucha más vuelta porque todos tenemos ganas de verla, estamos muy ilusionados”, arrancó Chaves luego del clásico saludo del inicio del programa. “ Le damos la bienvenida a su programa a la conductora número uno, a la capitana de este barco, una persona que adoramos, que queremos muchísimo… el regreso a su programa de Verónica Lozano” , exclamó a pura emoción.

En ese momento, la pantalla se partió en dos y apareció, en modo remoto, Lozano. Muy contenta y enfundada en un mono rojo intenso con volados y de una sola manga, con el pelo suelto y anteojos de marco negro, Lozano saludó a cada uno de sus compañeros. “Estoy recontenta, la verdad es que estoy muy emocionada”, exclamó, y confió que tenía tantos nervios como si fuera un debut.

“Me monté señorita porque la verdad es que venía de unos looks muy rancios” , dijo con humor sobre las prendas de entrecasa que usó desde que sufrió el accidente en Aspen hasta ahora. A su vez, reveló que vestirse fue un desafío muy complicado, sobre todo a la hora de hacer pasar las botas ortopédicas sobre la monopieza. Luego, repasó todo lo que le tocó vivir y confió que atravesó “un huracán de emociones” antes de la operación.

Experiencia con el más allá

Lozano aprovechó para contar en detalle cómo atravesó la operación. En su relato, incluyó una experiencia paranormal. La noche posterior a la intervención , contó que soñó con un señor que le dijo “decile a mi nieto que estoy muy orgulloso de él” .

Luego, contó que esa misma noche entre sueños también vio a su mamá y a su tío. “Tuve una conversación con todos mis seres queridos que no están más. Fue re lindo” . A la mañana siguiente, le confió al médico lo que había soñado. “En ese momento se puso a llorar. ´Es muy fuerte lo que me contás´”, reveló Lozano que le dijo el cirujano, conmovido por su abuelo, la persona que siempre lo inspiró.

Verónica Lozano cuando reapareció en las redes sociales tras su operación de talones Captura Instagram

“Algo del más allá me salvó”, repasó Lozano sobre el momento de la caída, y mencionó a su madre, que durante toda su infancia estuvo muy enferma y que falleció cuando la conductora tenía 23 años. Además, la recordó cuando le preguntaron cómo atraviesa todo esta nueva situación Antonia, la hija de 12 años que tuvo con su pareja, Jorge Rodríguez. Lozano explicó que la preadolescente la acompaña mucho, la ayuda y que ella por su recuerdo de la infancia intenta que la niña lo transite de la mejor manera.

La conductora resaltó algunas de las notas de humor que vivió durante su peregrinar médico. Así, Lozano recordó que por protocolo antes de entrar al quirófano le hicieron un test de embarazo -” Ahí me dije, ´¡lo único que faltaba!, no morí y estoy embarazada’” , bromeó- y que luego de salir le preguntó al médico cuándo podía volver a tener sexo, a lo que el profesional le respondió que para eso no era necesario usar los pies.