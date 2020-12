Ojeda puso a disposición de la justicia a su hijo para colaborar con los pedidos de filiación de Lara y Gil

En medio de la batalla legal por la herencia de Diego Maradona, Verónica Ojeda puso a disposición a su hijo Dieguito Fernando para realizar eventuales pruebas de ADN de Santiago Lara y Magalí Gil, dos jóvenes que sostienen que podrían tener vínculo filial con el exjugador. La noticia la contó Mario Baudry, novio y abogado de Ojeda, quien aseguró que hay que garantizar los derechos de todos los hijos más allá de las diferencias.

En el día de ayer, se llevó a cabo una reunión clave entre los hijos de "El Diez" para hablar del tema de la sucesión. Baudry [representante legal del más pequeño del clan Maradona] reveló detalles del encuentro en Nosotros a la mañana. "Quieren arreglar por respeto al padre, más allá de las diferencias que tienen que quedar de lado. Estamos debatiendo algunos puntos pero hemos avanzado. Tengo fe que podemos dirimir cualquier diferencia que pueda haber. Queremos citar al doctor [Matías] Morla para que rinda cuentas y así poder tomar conocimiento del patrimonio", explicó.

En cuanto a los hijos aún no reconocidos por el futbolista, el profesional advirtió: "No va a ser rápido repartir esta herencia porque hay muchos intereses en juego, pero si se repartió y aparece otro hijo puede ir contra los hermanos para reclamar lo que le corresponde". Y enseguida, el letrado aprovechó el momento para contar que Verónica Ojeda planteó poner a disposición a Dieguito Fernando para hacer eventuales pruebas de ADN con Santiago Lara y Magalí Gil. "Es una actitud muy humana poder aportar los elementos. No hace falta exponer a Dieguito porque con un pelo alcanza, así que nos vamos a poner a disposición para que esta causa se termine rápido", indicó.

Minutos después, Baudry dejó de lado el tema judicial para contar cómo está viviendo el duelo el menor de los hijos de Maradona. "El fallecimiento de Diego ha sido muy traumático para todos por lo repentina que fue. Mi intención es que Dieguito no sufra lo que sufrieron sus hermanos. Tiene una psicopedagoga que lo acompaña en su tratamiento y está muy contenido por su mamá", confesó.

Sobre cómo le contaron la noticia, reveló: "Se lo contaron entre Verónica y la psicopedagoga. Cuando yo llegué, me agarró de la mano y caminando por el parque me dijo: 'Marito, mi papá se murió. Se fue al cielo y estoy triste'. Para Dieguito su papá es nada más que su papá, ni una estrella de fútbol ni una leyenda. Era con quien se tiraba en el sillón a jugar a la tablet. Hoy prende la tele, ve la imagen de su papá y no entiende nada. Tiene 7 años y su misma habilidad para jugar al fútbol".

