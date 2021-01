Verónica Varano y Gustavo Bermúdez: sus historias de amor antes de ser pareja

Verónica Varano y Gustavo Bermúdez confirmaron su incipiente noviazgo: ambos venían del fin de largos matrimonios y se dieron una oportunidad en el amor Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de enero de 2021 • 14:43

Verónica Varano y Gustavo Bermúdez sorprendieron a todos con su flamante romance: aunque ambos cosechan el bajo perfil, y mantienen su vida privada alejada de los flashes, por estos días todas las miradas están puestas sobre su noviazgo. Lo cierto es que se trata de una relación que llegó después de que cada uno mantuviera sólidos matrimonios con sus exparejas. Y, vale decir, se dieron una nueva oportunidad en el amor.

La vida del actor de telenovelas que brilló en Nano, y Alén, luz de luna, dio un giro a finales de los 80', cuando se casó con Andrea González, una maestra de profesión a quien ya conocía hacía seis años. Estuvieron juntos durante más de dos décadas y fueron padres de dos hijas: Camila, de 29, y Manuela, de 20.

La pareja que surgió por un flechazo durante la adolescencia llegó a su fin en 2011, cuando decidieron terminar con su matrimonio, tras veintidós años en pareja. A partir de ese momento el actor hizo su propio camino y decidió además dar un paso al costado de la televisión: recién en 2014 reapareció en Somos familia, la tira de Telefe, y se asentó en Chile para concretar algunos proyectos como productor de contenidos.

En los nueve años que lleva separado, Bermúdez no volvió a blanquear una relación amorosa en los medios de comunicación, y mantuvo su vida privada fuera del alcance público. Esto cambió recientemente, cuando el periodista Ángel de Brito contó en su programa (Los ángeles de la mañana) que había redescubierto el amor junto a la exmodelo y conductora.

Verónica Varano: el fin de un matrimonio y un nuevo comienzo

Varano tuvo dos grandes amores antes de que la sorprendiera el 2020 con un inesperado romance: primero estuvo en pareja con el empresario Fernando Elsztain, y juntos fueron padres de Nicolás, Arturo y María.

Después de muchos años en soledad conoció al cardiólogo y exrugbier Martín Lombardero, con quien dio el "sí, quiero" en 2012. Ambos afianzaron su relación y ensamblaron sus respectivas familias a la perfección: los tres hijos de la conductora y los otros dos del médico, Ignacio y Francisco.

En julio último llegó la confirmación del fin de su relación, tras 12 años de casados. Fiel a su hermetismo cuando se trata de su vida personal, Varano habló con el portal Primicias Ya y aseguró que hacía ya seis meses que no convivían y habían decidido en buenos términos cerrar ese capítulo de vida juntos: "Está todo perfecto porque Martín es un amor de persona y tuvimos un lindo matrimonio, no hay mucho más para decir".

Luis Miguel: el mito de la vida amorosa de Verónica Varano

En 1990 nació el mito entre Luis Miguel y Verónica Varano: ella fue la modelo en el videoclip de "Entrégate", que fue rodado en Bariloche. Las románticas escenas que grabó junto a "El Sol" con los paisajes nevados de la Patagonia despertaron rumores sobre el vínculo que los unió.

Aunque pasaron más de 30 años de aquel video, Varano siempre enfrentó la misma pregunta en torno al cantante, y su respuesta siempre fue una rotunda desmentida. En septiembre de 2019, la actriz se refirió a este tema en Hay que ver (El Nueve): "No me divierte que me pregunten. Me aburre. Desde que salió ese video, yo hice un montón de trabajos, y solo me preguntan por eso".

Al ser consultada sobre cómo fue trabajar con el artista, ella aseguró: "Me pareció una persona muy simple y al tercer día, tanto con él como con todo el equipo ya éramos como amigos. No es que era la estrella y todos los demás alrededor; no sé si después cambió porque no seguí en contacto, pero era un encanto, súper simple".

Todas aquellas experiencias vividas confluyen en el feliz presente de Bermúdez y Varano: viajaron juntos a San Martín de los Andes, Neuquén, y disfrutaron de una escapada romántica, que pese a todos sus esfuerzos, capturó mucha atención. En las redes sociales ya son muchos los seguidores de ambos que les mandan felicitaciones por su noviazgo.