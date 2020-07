Victoria Vannucci y su nueva vida en los Estados Unidos Crédito: Local Magazine San Diego

Una entrevista realizada por un periódico de San Diego a fines de octubre de 2019 a Victoria Vannucci se volvió viral en los últimos días, porque muestra en detalle la nueva vida de la exmodelo en los Estados Unidos.

El artículo de Local Magazine se titula "Conoce a la extenista profesional que llevará el Amazonas al centro de San Diego", y pone el foco en Pachamama, el restaurante que abrió Vannucci en California, quien ahora se presenta como "Vick".

En la nota, podemos ver a la exmujer de Matías Garfunkel en su nuevo ámbito, describiendo los motivos por los cuales decidió dedicarse a la gastronomía con foco en lo sustentable. En primera instancia, la inspiración llegó en el momento en el que le dio una manzana a su hija, Indiana.

"En ese instante advertí que no le estaba dando simplemente comida, que le estaba transfiriendo mi amor y energía a través de un ingrediente que viene de la Madre Tierra", explica Vannucci en el artículo. Sin embargo, también se explayó sobre cómo las fotos que causaron fuerte repudio en la Argentina -aquellas en las que se la veía posando con animales muertos-, la llevaron a replantearse su presente: se hizo vegana y solo come lo que cosecha en su huerta, trasladando ese espíritu a su emprendimiento.

"Cuando me vi en esas imágenes, me di cuenta que era hora de hacer un profundo cambio", le explica al diario de San Diego, que califica a Pachamama como el símbolo de una transformación de su fundadora. "Quiero que quienes vengan a comer sientan el amor y la energía que son parte de mi vida, mis éxitos, mis fracasos, todo lo que me condujo a este momento. Quiero que sientan que la misma Madre Tierra les preparó sus platos", expresa Vannucci.

Pachamama se define como "un restaurante completamente sustentable que usa ingredientes de granjas locales, y que apoya el cuidado a los animales y la restauración del ecosistema".

Recordemos que la última vez que Victoria estuvo en la Argentina fue en septiembre del año pasado, cuando hizo un viaje relámpago a Buenos Aires por cuestiones que prefirió no contarle a la prensa. "Estoy muy bien, más tranqui. Adaptándome a mi nueva vida en California. Mis hijos muy bien también. I love you a toda la gente. Lo mejor. Estoy muy feliz, tranqui", se limitió a decir en un móvil con Los ángeles de la mañana.