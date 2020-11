Vicky Xipolitakis vuelve a MasterChef Celebrity. En Cortá por Lozano habló de su relación con Germán Martitegui y contó quiénes fueron los compañeros que le mandaron mensajes para preocuparse por su salud Crédito: Gentileza Telefe

Esta semana Vicky Xipolitakis vuelve a Masterchef Celebrity. Pero antes de su gran regreso pasó por Cortá por Lozano, en Telefe, y contó que ya está recuperada del Covid-19. "Todavía no tengo olfato ni gusto pero estoy re bien. Me enteré que tenía Covid por un control y me dio miedo, pero soy fuerte. También me dio bronca porque tomé siempre todos los recaudos. Le dije a Dios que me diera todos los síntomas a mí pero a mi bebé nada. Y así fue. Además tenía medo de no poder cocinar bien, pero estuve practicando en casa. Le meto magia e instinto y todo se puede. Y le agradezco a Christian Sancho por haberme cuidado el lugar", comentó Vicky con mucha energía.

"Es verdad que le escribía todo el tiempo a Christian y le decía: 'vamos, no bajes los brazos que yo ya vuelvo'". Y aseguró que no le preocupaba que el actor no supiera cocinar: "No hay que tener prejuicios cuando hay ganas, voluntad y buena onda. Yo lo entendí porque tampoco sé mucho de cocina.

Sobre la teoría que circula en redes sociales y que asegura que "Vicky no cocina" y que "hay un enano que le cocina", Vicky comentó: "Yo ni conozco al enano. No sé ni quién es. No hay nadie. Acá hablan los platos y los hornos son todos iguales. No hago trampas. Es la primera vez que muestro a la persona y no al personaje. Voy a hacer las cosas bien y no me permito que algo me salga mal, porque para eso me quedo en casa con Salvador. Después de criar un hijo sola, puedo con todo".

Vicky Xipolitakis también habló de su relación con Germán Martitegui, miembro del jurado del reality. "Me mandó mensajito cuando estuve con Covid. Y también me mandaron El Turco, El Polaco, Claudia (Villafañe), Patricia (Sosa) y (Sofía) Pachano. Es un grupo muy lindo. Si hubiera repechaje me gustaría que vuelva Patricia, porque es muy cálida. Y Martitegui es muy caballero, parece malo pero es re bueno. No sé qué me va a pasar cuando lo vea porque no armo las cosas, digo lo que me sale. No quiero que se confundan las cosas todavía. Lo que me encanta de él es que es re buen padre, cómo los cuida, vive por sus hijos. Eso le gusta mucho a una mujer. Y mi casa es re grande. podría invitar a los nenes para que jueguen con Salvador".

Sobre su expareja y padre de su hijo, Javier Naselli, Vicky contó: "La relación nunca vino bien. Ya estamos divorciados. Hay cosas que no me voy a olvidar nunca más. Y no quiero hablar para que no se me vaya la luz. Suelto y que resuelva la Justicia alguna vez", explicó. Evelyn Von Brocke le preguntó si pensó en mudarse, pues el departamento en el que vive tiene un alquiler alto que se paga en dólares. Es uno de los puntos de tensión entre Xipolitakis y Naselli. "Es muy privado. Prefiero no hablar. Todo lo que hago es para que a mi hijo no le falte nada. Me encantaría irme a otro lugar más contenedor pero quedamos tirados ahí. Y no puedo ir a ningún lado. Estoy solita con mi hijo y hago lo que puedo. Mis padres y hermanos me acompañan en todo sentido, si no, no sé qué haría".

Vicky se emociona cuando habla de su familia. "Me criaron con amor y alegría. Mi papá es mi héroe y mi mamá mi ángel, que me rescató cuando creí que no podía salir adelante. Me quedé solita con mi bebé y sin ayuda y tirados. Te sentís mal y no podés bajar los brazos", contó entre lágrimas. Finalmente, dijo que está abierta al amor. "Me escribe mucha gente interesante pero hasta ahora no tuve oportunidad de conocer a nadie. Algunos de los que me escriben son conocidos pero aprendí que no hay que hablar si no se escapan. Estoy abierta al amor y ya va a llegar. Todo en la vida pasa por algo. Lo último fue muy feo pero no me arrepiento porque me quedó lo más lindo".

