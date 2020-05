Vicky Xipolitakis le exige a su exmarido, Javier Naselli, 28 millones de pesos en concepto de compensación económica Fuente: Archivo

El enfrentamiento entre Vicky Xipolitakis y Javier Naselli tiene cada día un nuevo capítulo . Se conocieron en el verano del 2017 en una fiesta en Punta del Este y se casaron al año siguiente en Nueva York, donde él reside desde hace años. La vida de Vicky se acercaba a lo que ella siempre soñó, la de una princesa. Salvador Uriel, su hijo, nació en diciembre del 2019 y entonces empezaron los problemas: denuncias por violencia de género, separación, peleas por cuota alimentaria y la no vinculación de padre e hijo .

Ahora, Xipolitakis -a través de su abogado, Martín Francolino- reclama 28 millones de pesos en concepto de compensación económica. "Es un cálculo de todo lo que no pudo percibir Vicky en el lapso que estuvo casada y en el que no pudo trabajar por acompañarlo", contó el abogado en Nosotros a la mañana . "Vicky era la chica del momento. Hacía presencias, eventos, la llamaban de todos los programas. Y se perdió una facturación aproximada de 1 millón 300 mil pesos", explicó el letrado.

"Naselli no la dejaba trabajar o la presionaba para que dejara su trabajo porque lo hacía quedar mal frente a su gente en los Estados Unidos. Y que Vicky se mostrara en programas con poca ropa, no significa que sea una prostituta. Cuando se conocieron Naselli dijo que no la conocía y que no sabía quién era Vicky. Pero no es verdad, porque se conocieron en Punta del Este, donde veranea el jet set de todo el mundo y ella era famosísima, la chica del momento", insistió Francolino.

El abogado asegura que Naselli deposita 50 mil pesos mensuales en concepto de cuota alimentaria de Salvador Uriel. "Pero debería pagar también la mitad del alquiler, la mitad de los impuestos y la mitad de la prepaga de su hijo. Y él solo aporta los alimentos. Hay una mediación en breve por ese tema", explicó el abogado. Y aclaró: "Vicky debería estar cobrando 360 mil pesos mensuales. El alquiler no se está pagando y hay un pedido de desalojo".