Este jueves por la noche, Buenos Aires vibró a pleno con el primer show que Taylor Swift dio en la Argentina. Más de 70 mil personas se juntaron en el estadio de River Plate para celebrar a la intérprete estadounidense; sin embargo, hubo un gran y notable ausente: Travis Kelce, la nueva pareja de la cantante.

Mientras su novia hacía delirar al público local, el jugador de fútbol americano fue visto en la tercera gala anual de la 15 And The Mahomies Foundation, apoyando a su mariscal de campo, Patrick Mahomes, en una movida solidaria . Fue la propia fundación quien compartió en Instagram un video de Travis en el evento celebrado en The Midland Theatre de Kansas City.

Días atrás, los medios norteamericanos aseguraban que el jugador de los Kansas City Chiefs vendría al país para acompañar a su flamante pareja en el tramo latinoamericano de The Eras Tour. Esto todavía podría ser cierto, ya que la cantante todavía tiene dos shows más en el país, este viernes y sábado, para continuar luego por Río de Janeiro (el viernes 17, sábado 18 y domingo 19).

Los rumores comenzaron luego de que Kelce tuviera una conversación en un podcast con su hermano mayor, Jason, en donde hablaban de futuros viajes. “¿Tenés ganas de ir a algún lugar?”, le pregunto el más grande al pequeño. “La verdad es que no. Puede que me vaya a algún lugar hermoso, no sé. Mi piel se está poniendo muy pálida, así que tengo que ir a algún lugar soleado”, añadió. Jason retrucó la apuesta y l e preguntó a su hermano si tenía planeado irse para el sur, a lo que Travis respondió: “Más cerca del ecuador” . Esto alimentó los rumores de que el jugador podría visitar Argentina, o en su defecto, Brasil.

Taylor Swift y Travis Kelce TIDNY-249

Swift y Kelce confirmaron su romance en el mes de octubre cuando aparecieron tomados de la mano por las calles de Nueva York, a la salida del restaurante japonés Nobu. Desde ese entonces, ella ha sido fotografiada en la cancha viéndolo jugar a él y celebrando sus victorias como una fanática más.

Hace un tiempo, el jugador reveló que había asistido a un concierto de The Eras Tour y que intentó que la estrella obtuviera su número de teléfono a través de un método peculiar: escribiéndolo en una “pulsera de la amistad”, que son parte de la tradición en los recitales de la estrella. “Me sentí un poco herido por no haber podido entregarle una de las pulseras que le hice”, contó el miembro de la NFL en un podcas t . “Quería darle una con mi número” , añadió.

El primer show de Swift en Argentina

Taylor Swift durante el show en Argentina, en el estadio Monumental Soledad Aznarez - LA NACION

Después de muchos meses de espera, las “swifties” argentinas pudieron disfrutar este jueves del primer concierto que la mega estrella brindó en Buenos Aires. La cantante deslumbró a sus fanáticos, que vinieron a la ciudad de la furia desde toda latinoamérica, con un show envuelto en carisma, luces y brillos.

Durante la noche, varias veces la artista destacó la energía del público argentino sin poder creer lo que estaba viviendo. “¿Dónde estuvieron toda mi vida? Estoy teniendo una experiencia alucinante”, expresó en medio de los desaforados gritos de la gente. Al percatarse de que todos comenzaban a corear su nombre, exclamó: “Esperen, ¿qué están haciendo?”.

Mientras sus fans no paraban de gritar “Taylor, Taylor”, en la pantalla del estadio se la vio decir “¡Wow!” y tomarse la cabeza con la mano. Si bien continuó con el recital, se quedó sin palabras al observar lo que generó entre las personas. “¡Es muy fuerte!”, les dijo.

“Soy muy afortunada de estar por primera vez acá. Ustedes decidieron llenar tres estadios como este. Vamos a cantar juntos, porque la manera en que lo están haciendo ustedes está a otro nivel”, añadió en un momento del show, que duró tres horas y que no decepcionó a ninguno de los presentes.

