Violeta Urtizberea fue mamá: nació Lila, su primera hija

Buenas nuevas para Violeta Urtizberea. La actriz de 34 años fue mamá de Lila, su primera hija con su pareja, el músico Juan Ingaramo. La pequeña nació en la Clínica y Maternidad Suizo Argentina.

La noticia fue confirmada a LA NACION por el padre de Violeta, Mex Urtizberea. "Estamos todos muy bien", le aseguró el actor a este medio.

En junio, en diálogo con Verónica Lozano en su magazine Cortá por Lozano, Violeta habló sobre lo mucho que le cambió la vida el embarazo. "Todos los días siento algo distinto. No puedo parar de hablar del tema. No quieras cenar conmigo porque solo hablo del embarazo; no me quiero imaginar dentro de unos meses", aseguró, y añadió que nunca se imaginó cómo sería la maternidad.

"No tenía idea de cómo era estar embarazada, no era algo con lo que fantaseara. Y me cuesta pensar en el momento del parto, faltan tres meses y no me imagino. Soy medio 'ñañosa' con el cuerpo, y tengo una respiración cortita ahora. No me imagino cómo será cuando esté de ocho o nueve meses. Tengo una aplicación en el teléfono que te dice cuánto mide el bebé, y te habla del baby shower todo el tiempo. Pero creo que no quiero un baby shower. No pienso mucho en nada. Con mi obstetra ya hablamos que vamos a hacer lo posible porque sea parto natural", contaba por entonces la flamante mamá.

