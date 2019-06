Embarazada de seis meses, Violeta Urtizberea develó sus antojos y obsesiones

La actriz se confesó en el living de Cortá por Lozano Crédito: Instagram

Violeta Urtizberea está más zen que nunca. Embarazada de seis meses, espera a su primera hija, Lila, que nacerá en primavera. Y, en plan distendido, visitó Cortá por Lozano y habló de este momento tan especial que está viviendo junto a su marido, el músico cordobés Juan Ingaramo.

"Todos los días siento algo distinto. No puedo parar de hablar del tema. No quieras cenar conmigo porque solo hablo del embarazo; no me quiero imaginar dentro de unos meses", contó antes de ponerse un poco escatológica. "Soy muy meona siempre y ahora más: me despierto cinco veces por noches para hacer pis", reveló.

Urtizberea aseguró que otro tema muy presente en su rutina diaria es la comida: "Estoy un poco obsesiva con el tema y pienso todo el tiempo qué voy a comer. Aparecieron algunos antojos, como, por ejemplo, el pochoclo dulce. Me compré la maquina y el caramelo lo hago yo. Me voy a la cama con un balde de pochoclo todas las noches y el otro día me cayó mal. Hasta estaba soñando con pochoclo. Y como chocolate con dulce de leche arriba. También me gusta mucho el picante y le meto pimentón a todo. Nada me basta".

A pesar de que habla poco de su vida privada, esta vez la actriz no se guardó nada. "No tenía idea de cómo era estar embarazada, no era algo con lo que fantaseara. Y me cuesta pensar en el momento del parto, faltan tres meses y no me imagino. Soy medio 'ñañosa' con el cuerpo, y tengo una respiración cortita ahora. No me imagino cómo será cuando esté de ocho o nueve meses. Tengo una aplicación en el teléfono que te dice cuánto mide el bebé, y te habla del baby shower todo el tiempo. Pero creo que no quiero un baby shower", explicó, al tiempo que confirmó que todavía no está leyendo libros sobre crianza. "No pienso mucho en nada. Con mi obstetra ya hablamos que vamos a hacer lo posible porque sea parto natural", afirmó.

"¿Fue emotivo el momento en el que le dijiste a tu novio que estabas embarazada?", quiso saber Verónica Lozano. "Tenía un atraso pero no pensé en nada. Pasaban los días y nada pero yo estaba con la cabeza en el estreno de Terapia amorosa, en teatro. Recién después de la función de prensa, compré un test de embarazo y me lo hice. No fue un momento emotivo pero sí una linda noticia. Después nos fue cayendo la ficha", recordó.

Urtizberea contó que tampoco le compró ropita a su beba ni le está preparando el cuarto. "Vengo media lenta con eso", señaló. "Primero fue por cábala. Y ahora recién empiezo a armarle un placard". Lo que sí están haciendo, junto a su pareja, es grabarle música. "Juan le canta canciones de María Elena Walsh. De chiquita yo me dormía con el disco de mi papá (Mex Urtizberea), La sonora de plata. Y queremos grabarle algo para que Lila se duerma escuchando a Juan", contó. Y dijo que Mex está muy contento con el abuelazgo: "Vamos a ver si se anima a cuidarla, si puedo dejarla en su casa. Me da un poco de miedo su perra, Marcela".

Esta semana, Violeta estrena una película de terror, El diablo blanco, que se rodó el año pasado en Tucumán. "Soy muy cagona y me asusté viéndola. Pero no es morbosa", aseguró.