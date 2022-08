Viviana Canosa, un camaleónico animal televisivo

Todos con la respiración contenida hasta saber, a las 21 horas de hoy, si el portazo que Viviana Canosa pegó el viernes en América 24 fue definitivo, si hay tratativas para restañar las heridas o solo vuelve para redoblar la apuesta y seguir sacudiendo a sus patrones (Daniel Vila y compañía) porque no la dejan expresarse, como ella quisiera, contra el flamante ministro de Economía, Sergio Massa , que el dueño de ese canal, como es público y notorio, defiende a capa y espada desde tiempos inmemoriales.

Dentro del variopinto y nutrido paisaje de comunicadores indignados, a un lado y otro de la grieta, en la televisión argentina, Viviana Canosa había encontrado una variante muy rendidora: la audaz fusión entre el editorial periodístico “serio” con el formato de stand up festivo del unipersonal teatrero.

A lo que se lee en un diario o se escucha en la radio en materia de actualidad política, Canosa supo sumarle una nutrida batería de inflexiones histriónicas, con silencios, música de fondo, mohines sensuales a cámara, comentarios irónicos y enojos reales y sobreactuados, con los que armó un cóctel televisivo muy tentador.

Viviana Canosa Instagram @vivianacanosaok

Canosa es un camaleónico animal televisivo que con tal de rankear bien arriba no le hace asco a nada. Su ideología es el rating. Y por conquistarlo ha mutado su apariencia más de una vez, por dentro y por fuera. Con tez pálida y blanquecina, labios furiosamente rojos y pelo largo colorado casi embetunado, suerte de preciosa vampira, por mucho tiempo se presentaba a contar chimentos faranduleros. Más tarde intentaron reconvertirla en una suerte de animadora de show nocturno, pero no funcionó. Tuvo también su etapa de progre de cara lavada, que no temía identificarse con Cristina Kirchner, hasta trabajó en C5N y fue invitada a 678. Pero eso fue hace mucho y ya nadie lo recuerda, o no interesa hacerlo, menos a ella que, paradójicamente, empezó a escalar en popularidad secundando a Chiche Gelblung en un programa que se llamaba Memoria, por Canal 9.

El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) la multó por ingerir dióxido de cloro en vivo y fue apercibida otras dos veces, también por cuestiones relacionadas con el Covid. Canosa no tiene prurito alguno para poner toda la carne al asador con tal de ser la más vista.

¿Fue un acto de censura el que sufrió Canosa el viernes? No menos que el que ella misma le impuso, en mayo último, al político Jorge Yoma, a quien echó de su programa en disconformidad con sus posturas políticas.

El Grupo América dio a conocer un comunicado en el que afirmaba que había tomado la decisión de no difundir escraches “en razón de la agitación que provocan con sus agresiones en un momento en el que el país requiere la colaboración de todas las fuerzas políticas y de la sociedad en general para mantener la paz social y el respeto por las instituciones”.

Irreprochable el argumento, podría ser una muy atendible política editorial a la que cualquier comunicador de esa pantalla debería ajustarse sin chistar. Ocurre que cada noche, desde su programa por América, Canosa -así como también lo hacen otros conductores de esa señal- animaba en persona dilapidaciones de altísimo voltaje, particularmente contra funcionarios del Gobierno, suerte de escraches mediáticos que no parecían alterar a las autoridades de la emisora, más bien felices por la repercusión en el encendido que ella aseguraba.

Por tanto, se trata, efectivamente, de un acto de censura reñido con el artículo 14 de la Constitución Nacional que garantiza a todo habitante el derecho de “publicar sus ideas por la prensa sin censura previa”. No fue la rubia animadora la que cambió su postura al querer presentar un informe sobre Sergio Massa. Fue el Grupo América el que trató de forzar una excepción a favor de su político preferido, mientras hace la vista gorda por la prédica inflamada que la misma persona ahora censurada desplegaba cada noche contra la dirigencia oficialista. Un periodista de esa misma señal, Edi Zunino, evocó oportunamente el viejo dicho: “Cría cuervos que te arrancarán los ojos”.