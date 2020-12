Viviana Saccone sobre su relación con Aitor Miguenz: "la cuarentena nos unió"

Hace unos días Viviana Saccone blanqueó una relación que lleva casi un año. Él se llama Aitor Miguenz y es un actor y DJ español que vive hace varios años en nuestro país. Los presentaron amigos en común, en una salida amena en la que se flecharon.

"Soy perfil híper bajo pero la relación está más afianzada, estábamos en una salida, pasándola bien, me gustó la foto y la subí a mis redes, sin pensarlo demasiado", le confiesa Viviana Saccone a LA NACION. "Además, en un principio tampoco éramos una pareja. Ahora estamos en un momento lindo de la relación y si se sabía no pasaba nada. Me siento muy enamorada y es muy lindo lo que estamos viviendo".

-¿Cómo fue atravesar la cuarentena con una relación que recién comenzaba?

-Fue un desafío. En ese momento estábamos en una etapa en la que nos habíamos conocido hacía poco y dejar de vernos no fue un cimbronazo. A pesar de la distancia y el no contacto físico, la cuarentena nos unió porque entendimos que nos estaban pasando otras cosas y que valía la pena continuarla. En estos meses la relación se afianzó.

Hace pocas semanas, Viviana volvió a su Jeppenar natal y, después de casi nueve meses, se reencontró con sus padres, hermanas y sobrinos, que viven en el pueblo. "Fue muy lindo volver porque además nos vemos al aire libre. Y mientras podemos, nos vemos casi todos los fines de semana", cuenta Viviana.

Además, Viviana está a pleno con los ensayos de la obras Divino divorcio, que protagonizará junto a Rodolfo Ranni, con dirección de Alberto Lecchi. "Estrenamos el 4 de enero en el Teatro Hollyday 2 de Carlos Paz y vamos a estar todos los lunes. Después, en la semana, haremos gira por Córdoba. Vamos a ir a Calamuchita, Córdoba Capital, La Falda. Es una comedia muy divertida, que cuenta la historia de una pareja que se separa después de muchos años de matrimonio y hace una fiesta de divorcio. Invitan a quienes compartieron alegrías y penas en todos esos años. Después del brindis nos sacamos los anillos, se los devolvemos al cura y a brindar", relata. "Me movilizó la posibilidad de volver a pisar un escenario, además que me gustó la obra, mi compañero, la dirección de Lecchi, con quien nunca había trabajado. Y la aventura de hacer una gira. Estoy muy entusiasmada. Tengo la necesidad de pasear un poco".

