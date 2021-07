Wentworth Miller, protagonista de la serie Prison Break, revela que le diagnosticaron autismo a los 48 años

Wentworth Miller, actor conocido por haber dado vida a Michael Scofield en la serie Prison Break, ha compartido públicamente que padece autismo. El intérprete habló sobre su situación a través de Instagram, tras haber pasado por un proceso de diagnóstico “largo y lleno de errores”.

En una extensa publicación en la red social, el actor relató que enterarse de su patología fue algo inesperado que recibió durante el período de aislamiento, tras el comienzo de la pandemia de coronavirus. “Como a todo el mundo, la vida en cuarentena me quitó algunas cosas. Pero en el silencio y el aislamiento encontré regalos inesperados. Este otoño se cumple un año desde que recibí mi diagnóstico informal de autismo, precedido de un autodiagnóstico y seguido de un diagnóstico formal ”, escribió primero.

Miller, de 49 años, contó que fue notificado de ello formalmente el año pasado, tras un largo recorrido de opiniones médicas equivocadas. Junto a una imagen en blanco, explicó: “ Soy un hombre de mediana edad, no un niño de 5 años. En este momento, mi trabajo personal hace evolucionar mi comprensión y me encuentro reexaminando cinco décadas de experiencia vivida a través de una nueva lente. Eso llevará tiempo ”, manifestó.

Tras ello, reconoció que la posibilidad de acceder a un diagnóstico “es un privilegio de que muchos no disfrutan” y se refirió a cómo se sintió cuando los especialistas le comunicaron la noticia. “Digamos que fue un shock. Pero no es una sorpresa. Hay un dicho que dice: ‘Una figura pública comparte A, B y C públicamente y dedica sus plataformas a D, E y F’. Bien por ellos. Eso no es casualmente lo que va a pasar aquí. No sé lo suficiente sobre el autismo. Hay mucho que aprender”.

El autismo es considerado una discapacidad del desarrollo compleja y de por vida que suele aparecer durante la primera infancia y que puede afectar a las habilidades sociales, la comunicación, las relaciones y la autorregulación de una persona. Por lo general, los signos de autismo comienzan a presentarse en personas de entre 2 y 3 años .

El actor aseguró que no quiere correr el riesgo de convertirse “en una voz mal informada” a la hora de hablar del autismo y recordó que históricamente se ha hablado de la comunidad autista, “en su nombre”, en ocasiones sin conocer de cerca su realidad. “No deseo hacer más daño. Sólo quiero levantar la mano y decir: ‘Estoy aquí. Lo he padecido sin darme cuenta’. Si alguien está interesado en profundizar en relación al autismo o la neurodiversidad, enumeraré a las muchas personas que comparten contenido reflexivo e inspirador en Instagram o TikTok”, dijo el artista.

Miller también advierte en su mensaje que “ser autista no es algo fundamental” con respecto a quién uno es o a sus logros personales. “También quiero decirles a las muchas personas que consciente o inconscientemente me dieron ese toque extra de gracia o espacio a lo largo de los años, que me permitieron moverme por el mundo de una manera que tenía sentido para mí, ya sea porque tenía sentido para ellos... Gracias. Y para aquellos que tomaron una decisión diferente... Bueno, se descubrieron a sí mismas”, advirtió.

LA NACION