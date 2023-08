escuchar

Las noticias sobre el estado de salud de Silvina Luna volvieron a causar preocupación. Durante la jornada de ayer, trascendió que la modelo volvió a estar en estado crítico, que se encuentra nuevamente sedada y que volverán a intubarla. Desde Bariloche, donde comparte unas vacaciones familiares con Gustavo Conti, su marido, y el pequeño Felix, hijo de la pareja, Ximena Capristo compartió un profundo mensaje lleno de esperanza y fe.

“Dios ha visto tu vida, conoce de tus sueños y tus batallas. Él estará contigo, te abrirá los caminos y te dará su bendición. Y será tan grande, que superará todo aquello que siempre has pedido...”, escribió la actriz sobre un cielo iluminado y muy celeste. A la publicación, que realizó a través de una historia en la red social Instagram, le agregó el hashtag #fuerzayfe.

El mensaje de Ximena Capristo por Silvina Luna

Capristo y Luna compartieron la casa de Gran Hermano en la segunda edición del reality y son amigas desde entonces . La actriz, incluso, fue una de las pocas personas que pudo visitar a la modelo desde que fue internada en el Hospital Italiano. “Estuve con Silvina”, reveló en una nota que le hicieron para Intrusos a finales de julio. Luego de reconocer que pudieron hablar, Ximena dio detalles del encuentro. “La abracé mucho, la besé”, repasó, y reconoció que no se quebró porque quiere que la vea fuerte y no angustiada.

Profundamente creyente, Capristo también usó sus redes durante este tiempo para suplicar por la salud de la modelo a través de una conmovedora oración. “Te pido por la salud de Silvina que en este momento está pasando por la difícil etapa de la enfermedad. Clamo a ti porque su salud sea restaurada, que todo mal desaparezca de tu cuerpo y tu mente. Grande eres Padre y sé que escucharás mi súplica. Amén”, redactó la actriz durante los primeros días de la internación de Luna.

Capristo, la contracara de Conti

Silvina Luna, Gustavo Conti y Ximena Capristo son muy amigos desde que salieron de la casa de GH

La actitud de Capristo, reflexiva y cauta, aparece como la contracara de la reacción que tuvo Gustavo Conti, su marido, cuando hace unos días lo entrevistó Pablo Layús en su programa de radio Que valga la pena. “Las noticias sobre Silvina Luna, que se está recuperando de a poquito, han llevado tranquilidad”, sostuvo Layús para comenzar a hablar del tema. “Sí, igual no se crean tanto ¿eh?, tampoco es tan así. Está recuperándose muy de a poquito. Es muy lento el proceso, no está bueno”, dijo para después remarcar que Luna la estaba pasando realmente mal.

“Imaginate una persona con la movilidad que tenía Silvina Luna en su vida, de repente levantarse después de estar 20 días en coma y encontrarse postrada en la cama. No está bueno, ¿viste?”, continuó el marido de Capristo. “El proceso que tiene que tener ahora... no sabés. No voy a contar mucho más pero tampoco me gusta que digan ‘está bárbara’. No, no está bárbara. Está peleando por su vida todos los días un poco”, sentenció.

El mensaje de la familia sobre Lotocki

Aníbal Lotocki, el médico con multiples acusaciones Telam

Mientras Luna pelea por su vida, la familia de la exparticipante de El hotel de los famosos aseguró que cuando la modelo se recupere, centrarán sus energías en Aníbal Lotocki, el médico que la operó y le introdujo metacrilato en el organismo. Así lo contó Estefi Berardi en Poco correctos, el ciclo de eltrece que conducen el Pollo Álvarez y el Chino Leunis.

Inhabilitado para ejercer la medicina, los abogados del médico, a quien Silvina Luna llevó a la Justicia por mala praxis, decidieron apelar la sentencia. Berardi, quien mantiene un diálogo constante con los allegados a Luna, les consultó al respecto. “Me dijeron ‘no, ni me digas que encima está pidiendo volver a operar. Es una locura. No sé qué esperan para meterlo preso. Cuando la gordita salga adelante, queremos ocuparnos personalmente de que vaya preso’”, contó la panelista que le escribió la familia.

La salud de Silvina

Silvina Luna volvió a ingresar a Terapia Intensiva

Ayer por la noche fue Yanina Latorre quien en LAM dio más detalles del delicado estado de Luna. “Lo cierto es que Silvina hace tres meses que está internada con un cuadro que ya todos conocemos. En un momento, cuando estaba lúcida, le pudieron sacar la traqueotomía y empezó a estar un poco mejor, sin nunca haber salido del estado crítico y del cuadro de base. La pasaron a una habitación normal no porque haya dejado la terapia intensiva, sino que le trasladaron todos los equipos para empezar a tratarla porque psicológicamente para el paciente que ya está despierto y ya está lúcido, es un poco más llevadero”, detalló.

“Hoy trascendió a la tarde que ella había vuelto a terapia intensiva y se dijeron un montón de pavadas: que se lastimó un brazo, que comía, un montón de cosas que no son. Yo voy a contar exactamente lo que el hermano le contó a Ángel (De Brito), que es la verdad de lo que está pasando ahora en este momento con la salud de Silvina”, continuó, y detalló el cuadro actual de la modelo.

Silvina Luna se encuentra internada en terapia intensiva en el hospital Italiano

“Van a volver a intubarla, lo cierto es que tiene mucha agua en los pulmones. Por eso volvió a terapia intensiva. Ya no está reaccionando a los tratamientos, está muy débil, su estado empeoró, el estado es muy crítico y está muy delicada”, explicó y reveló, según otro mensaje de De Brito, que está con una sonda y que tiene atrofia muscular.

