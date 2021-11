“Ya me estaba yendo a hablar con los ángeles”: el recuerdo de Sylvester Stallone del golpe casi letal que recibió de Dolph Lundgren en Rocky IV

“Esa noche mi corazón comenzó a hincharse y la presión había subido a 26. Ya me estaba yendo a hablar con los ángeles. Después no supe nada hasta que me encontré en una sala de terapia intensiva rodeado de monjas”. Treinta y seis años después, Sylvester Stallone dice que puede contar por fin todo lo que ocurrió cuando estaba filmando Rocky IV y un golpe certero de Dolph Lundgren casi termina con su vida.

El recuerdo forma parte de un documental que se anticipa al inminente reestreno del film, uno de los momentos clave de la historia cinematográfica del gran personaje de Stallone. Este jueves 11 de noviembre se va a reestrenar en los cines de Estados Unidos ese cuarto capítulo con otro título (Rocky vs. Drago) y un nuevo montaje en el que Stallone estuvo trabajando durante un buen tiempo. Esta nueva versión con el corte final del director (Director’s Cut) tendrá 40 minutos más que la original de 1985 y llegará en las próximas semanas a cines del Reino Unido, Australia y Canadá, entre otros países. Hasta ahora no hay información de que esta versión ampliada pueda llegar a verse en la Argentina.

Dolph Lundgren (Ivan Drago) y Sylvester Stallone en una escena de Rocky IV

El anticipo de este rescate ampliado es un documental de una hora y media, titulado The Making of Rocky vs. Drago by Sylvester Stallone, disponible en YouTube, en el que el propio actor y director narra el momento en que el uppercut de Lundgren (personificando al campeón ruso Iván Drago) golpea de lleno en el corazón de Stallone. La escena más dura y realista de la película pudo tener consecuencias letales, según esa evocación.

“En el primer día de rodaje con Dolph lo primero que hicimos fue mi entrada al ring, la entrada de él, las presentaciones y ese golpe durísimo durante la pelea. Me tuvieron que llevar en un avión que volaba a baja altura desde Canadá hasta una sala de terapia intensiva de California ”, cuenta en el documental.

“Golpéame lo más fuerte que puedas y trata de noquearme”, recuerda Stallone, que tiene hoy 75 años, sobre lo que le dijo a Lundgren antes de la filmación de la escena de la durísima pelea. También le sugirió que dejara de lado cualquier previsión o coreografía previa para concentrarse solamente en los golpes, que debía asestarle sin considerar todo lo ensayado. Era el momento de improvisar todo. “ Dolph me pulverizó con ese golpe. En ese momento no lo sentí tan fuerte, pero a la noche sentí cómo mi pecho empezaba a hincharse ”, agregó Stallone.

Después de pasar cuatro días en terapia intensiva “rodeado de monjas”, el actor volvió a las andadas. Completó las escenas pendientes y no se privó de preguntarle a Lundgren cómo había llegado a darle ese golpe devastador, que aparece en el montaje original. También dijo que el documental que puede verse en YouTube es “lo mejor que hizo hasta ahora con el personaje”, porque muestra todo lo que pasó por su cabeza cuando creó las imágenes de Rocky IV, un momento clave en la historia completa del personaje.

Stallone también reconoce en el documental que “fue una tontería” haber matado en esa película al personaje de Apollo Creed (interpretado por Carl Weathers) a manos de Ivan Drago. “Pensé que necesitaba ese tipo de trampolín para proyectar el drama hacia adelante y a una velocidad muy poderosa”, afirma.

Dice además que, de haber sobrevivido, hubiésemos conocido a un Apollo Creed muy diferente. “Seguramente en una silla de ruedas, pero como figura paterna, mentor, hermano. Hubiese sido realmente genial”, agrega. Pero a la vez admite que ese giro que prefirió no dar habría cambiado para siempre el destino de la historia de Rocky en el cine.

El próximo destino de Stallone es la cuarta película de Los indestructibles, cuyas escenas ya terminó de filmar. El resto del elenco protagónico (que integran Lundgren, Jason Statham, Megan Fox, Andy García y el rapero 50 Cent, entre otros) acaba de llegar a la ciudad griega de Tesalónica para seguir allí el rodaje durante los próximos 30 días. Después de completar su participación para la película que dirige Scott Waugh, Stallone adelantó que Barney Ross, el personaje que encarna en Los indestructibles, está listo para “pasarle la posta” del liderazgo a Statham.

Tras volver ¿por última vez? al mundo de Los indestructibles, el incansable Stallone se dedicará a otra secuela, en este caso inesperada para muchos. En mayo reveló que tiene previsto hacer una segunda parte de El demoledor (Demolition Man), cuya película original hizo en 1993 junto a Sandra Bullock y Wesley Snipes. El proyecto, que producirá Warner Bros., todavía está en una etapa inicial de desarrollo y no tiene definido al elenco ni revelada su línea argumental.