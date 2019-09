Yanina Latorre vs. Ana Rosenfeld: durísimo cruce por Victoria Vannucci

Yanina Latorre y otro cruce mediático

Este sábado Yanina Latorre y Ana Rosenfeld protagonizaron un escandaloso cruce en Polino Auténtico, el ciclo de Radio Mitre conducido por Marcelo Polino. ¿Qué pasó? La abogada de Victoria Vannucci fue como invitada para hablar del juicio millonario que la actriz tiene contra Twitter, pero se molestó cuando la panelista del programa le empezó a preguntar sobre su divorcio de Matías Garfunkel y las posibles deudas que tendría por culpa de su exmarido.

"El rumor, que lo dijo Graciela Alfano , es que ellos se separarían por un tema económico, porque al separarse y dividir los bienes, evitan el tema de (...) la evasión, los pagos y las deudas que tenía él", expresó la esposa de Diego Latorre sobre los motivos de la separación.

Frente a esta versión, Rosenfeld aseguró que hay muchas parejas que pasan por eso, pero que no es el caso de Vannucci y el empresario: "Cuando ella se casa con él, todo el patrimonio de Matías ya era anterior", explicó la letrada.

Sin embargo, esto no conformó a Latorre que sumó: "Pero a partir de que se casan contrajeron deudas, tuvieron un montón de líos económicos, él mandó obras de arte a los Estados Unidos sin declarar". Y, aunque la letrada prefirió no contestar, continuó: "¿Les pagó a las empleadas domésticas que la denunciaron cuando se fue a vivir a Norteamérica?".

Muy molesta, la abogada de Vannucci disparó: "¿Ustedes están en un paredón? Pregunten y lo que sé respondo y lo que no sé no lo voy a responder". Ante esta respuesta, Latorre le preguntó si se había enojado. "No me enojé, pero si ustedes quieren decirle un montón de cosas a alguien, no me usen a mí de interlocutora", señaló Rosenfeld tanto a ella como a Amalia Granata, eterna rival de la ex del Ogro Fabbiani.

La esposa del periodista de Fox Sports remarcó que ella no tiene problemas con Vannucci, pero hizo hincapié en que "tiene una doble personalidad" cuando está con alguien con poder económico, ya que cuando le va mal, "aparece de jeans blanco y paliducha".

A pesar de que Marcelo Polino quiso poner paños fríos, la guerra estalló cuando Latorre prefirió retirarse del aire, asegurando que "no le gusta la dictadura, sino que le gusta la democracia". Sin embargo, minutos después, la panelista volvió recargada: "Me fui del estudio porque vos pautás de lo que se puede hablar y lo que no. En ningún momento quise que critiques a Vannucci, vos solo venías a hablar del juicio de Twitter que no le importa a nadie. Yo te pregunté según la información que dio Alfano, te dije nada más que cuando uno se separa las deudas que tiene el marido que contrajo durante el matrimonio son conjuntas, después a mí no me cambies los dichos".

Yanina Latorre, sobre Rosenfeld: "Es falsa"

Esta mañana, la panelista de Los Ángeles de la mañana volvió a hablar del tema y explicó por qué había abandonado el programa de radio: "No me gusta que me censuren por eso me fui del aire. A la gente no le interesa el juicio contra Twitter, le interesa si le pagó a la mucama". Y más filosa que nunca retrucó: "Lo único que Rosenfeld quiere es ser famosa, no va nunca a tribunales. Ella quiere ser una abogada mediática, tiene 200 mil casos inconclusos. Es falsa y mentirosa, no contesta ni una pregunta".