Yanina Latorre y una opinión filosa contra la vuelta de Pamela David a la televisión

Yanina Latorre es muy conocida por sus opiniones encendidas. Sin filtros de ningún tipo, la periodista brinda una mirada sin tapujos, y en televisión, radio o redes sociales, sus expresiones no suelen dejar indiferente a nadie. Y durante el fin de semana, Latorre tuvo palabras muy filosas contra Pamela David, y la llegada de su nuevo proyecto a la pantalla de América.

Con el objetivo de recuperar su tercer lugar como el canal de aire más visto, América presentará a partir de mañana una grilla con varias modificaciones, con el fin de atraer un mayor número de televidentes. El plato fuerte en las nuevas tardes de la señal será el ciclo de juegos La ruleta de tus sueños, que contará con la conducción de Pamela David. Luego de un largo paréntesis, este programa marca el regreso de David a ese canal, con una propuesta que aspira a ser uno de los éxitos de la tarde.

Dado que La ruleta de tus sueños se emitirá a partir de las 20, eso implicó que otros programas del canal vean modificados sus horarios. Y eso fue lo que motivó los comentarios de Yanina Latorre. En el marco de su ciclo radiofónico, Polino auténtico, la periodista expresó: “La voy a ver, lo tengo agendado. Yo para criticar, te veo. ¡Vamos a ver si para aguantar tengo que tomar cinco copas de vino!”. En la misma línea, más adelante Latorre agregó: “Ya le chupó las medias a todo el canal (…). Hicieron un montón de cambios en la grabación, todo para sostener a Pamela. ¡Me parece un horror! Esto ya pasó en otros canales, mueven todo por alguien y después termina para la mierda”.

Las fricciones entre ambas profesionales son de larga data. Sin ir más lejos, en 2019, cuando David estuvo al frente del ciclo Pamela a la tarde, Yanina también tuvo opiniones muy filosas en Twitter. En esa oportunidad, ella aseguró: “Qué miedo esta chica Pamela David conduciendo. Qué papelón con Urtubey. No sabe preguntar, no tiene timing y no sabe explicar nada. Como diría Rial, ¡país generoso!”.

La ruleta de tus sueños es un formato basado en un programa español, en el que los participantes podrán aspirar a ganar todo tipo de premios. En mayo de este año, en el ciclo de radio de Catalina Dlugi, David confesó cuál era su prioridad al momento de elegir con qué tipo de proyecto quería regresar a la televisión: “Estoy viendo propuestas y formatos. En algún momento voy a volver. Quiero entretener, porque además de informar, la televisión es entretener, es hacerle bien a la gente. El rating es tirano. Lo bizarro y lo amarillista garpa. Ese es el precio que no pago”. De ese modo, y con La ruleta de tus sueños, la conductora se propondrá cumplir ese ideal, y entregar un programa cuyo principal objetivo sea entretener.

