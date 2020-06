En vivo: la rara pelea de Yao Cabrera y su novia que confundió a sus seguidores

El youtuber discutió con su novia durante un "vivo" de Instagram Crédito: Captura de video

Yao Cabrera volvió a ser el protagonista en el mundo de las redes por un "vivo" de Instagram donde discutió con su novia , Candela Díaz . El polémico youtuber que tiene más de seis millones de suscriptores lloró durante una transmisión en directo , pero sus seguidores tardaron en darse cuenta de que lo que sucedía.

El influencer uruguayo mantuvo una tensa pelea con su pareja, pero hubo un detalle que confundió a los usuarios: durante la discusión Cabrera miraba a la cámara, aunque sus palabras estaban dirigidas a su novia, que estaba sentada justo al lado de él.

"Así es mi vida y porque de eso se trata el éxito de mi carrera, de hacer lo que yo quiero. Y sí, me equivoco, pero 1000 veces me voy a equivocar. Yo quiero poder hacer lo que quiera", expresó al comienzo.

Yao Cabrera lloró en una discusión con su novia en vivo, con ella al lado - Fuente: Instagram 00:44

"No quiero que me estés limitando a no poder hacer algo. O que haga algo que no te gusta y pongas esa cara, o que me amenaces con no hacer tu vivo", continuó; mientras la joven lo interrumpió y le dijo: "Pero yo hice el vivo". Luego Cabrera siguió con su descargo: "Vos estás acá, porque me amás, y si me amás vas a tener que dejarme hacer las cosas que yo quiero hacer y vas a tener que entender que mi trabajo es importante para mí".

"Yo sé que todo el tiempo estoy trabajando. Pero Cande, ¿qué querés que haga?", concluyó el youtuber, mientras sus seguidores comentaban la transmisión.

Gracias a estas curiosas imágenes, el polémico influencer que hace dos semanas filtró un video íntimo del trapero Duki volvió a ser tendencia en las redes.