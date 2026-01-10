En Carolina del Sur: pagó US$30 en una tienda de segunda mano por una obra que podría valer US$2800

La influencer de decoración Amanda Lee Smith comentó en sus redes sociales un increíble hallazgo que hizo en una tienda de segunda mano: una pintura al óleo que compró por 30 dólares en una sucursal de Goodwill en Greenville, Carolina del Sur. Según su propia estimación, la obra podría valer hasta 90 veces más que el monto abonado.

El hallazgo de una obra valiosa en Goodwill tras las fiestas de fin de año

Según relató Smith en diálogo con Newsweek, el hallazgo ocurrió una vez finalizadas las celebraciones de fin de año, un período que describió como uno de los más favorables para comprar en tiendas de segunda mano debido al aumento de donaciones.

El estado de conservación fue uno de los factores más sorprendentes del hallazgo

Durante una recorrida por el sector de artículos para el hogar, observó una pintura que estaba apoyada contra una pared y que llamó de inmediato su atención.

La escena representada en el lienzo mostraba un bodegón con un cuenco de frutas junto a una jarra metálica brillante. “Hay objetos que obligan a imaginar cómo se verán fuera de la tienda y otros como este, que casi no requieren pensarlo”, expresó.

Según recordó, se convenció de que debía comprar esa obra, por lo que intentó “pagar lo más rápido posible”.

El tamaño, la antigüedad y el precio estimado de la pintura

La obra presenta un marco dorado y mide aproximadamente 41 pulgadas (104 centímetros) de alto por 58 pulgadas (147 centímetros) de ancho. Smith señaló que el estado general de la pintura fue uno de los aspectos que más la sorprendió. “Es raro ver el forro de tela intacto en una tienda de segunda mano”, destacó.

El traslado de la obra resultó más desafiante que la propia compra Amanda Lee Smith

Aunque no pudo precisar su origen, estimó que la pintura habría sido realizada entre las décadas de 1960 y 1980. A partir del tamaño, el marco y el estado general, Smith indicó a Newsweek que la pintura podría ubicarse en una franja de valor de US$1200 a US$2800.

Su reacción tras la compra de la pintura en Goodwill y los comentarios de sus seguidores

Smith compartió el hallazgo en TikTok desde su cuenta @mandaleesmith. En el video relató que no esperaba cerrar 2025 con un hallazgo de ese tipo y agradeció a quien fijó el precio de la obra, dado que lo consideró demasiado bajo. “Todavía no puedo creer que haya costado US$30”, comentó.

En el video, una seguidora explicó que en algunos casos, el personal suele asignar un valor de referencia: “Cuando algo no tiene etiqueta, se lo llevo a un empleado. Quieren venderlo rápido y lo ofrecen al precio del último artículo similar”.

También aparecieron pedidos para ver el resultado final dentro del hogar. Una usuaria escribió: “Espero que pronto subas fotos de cómo quedó en la casa. Es impresionante”. Ante esos mensajes, Smith respondió que publicará nuevos videos con detalles sobre la limpieza de la pintura.

Por tamaño, marco y antigüedad estimada, la obra fue ubicada en una franja de valor muy superior al precio pagado Facebook de GoodW

¿Qué hizo con la obra después de comprarla?

Llevar la pintura hasta su casa fue el tramo más complejo. Smith debió tirar para atrás los asientos de su auto SUV y maniobrar con cuidado para evitar daños en el lienzo.

En el video explicó que procuró no deformar la tela durante el traslado: “No hay nada peor que tener una pintura al óleo hermosa y que algo arruine la forma del lienzo”.

Según comentó, la obra quedó instalada por el momento en el comedor. Smith explicó que el espacio había quedado libre tras una remodelación reciente y que la pintura encajó con precisión.