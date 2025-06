Yuyito González dijo tener “temor” por lo que se muestre en la serie sobre Carlos Menem: “No crean nada de lo que ven”

Amalia Yuyito González volvió a usar la presentación de Empezar el día, su programa matinal de Ciudad Magazine, para hablar de su vida privada. A la espera del estreno de la miniserie basada en la vida de Carlos Menem, la actriz, conductora y exvedette aseguró que no son ciertas las historias que circulan sobre una supuesta relación entre ella y el expresidente. “No crean nada de lo que ven”, pidió.

“Tengo mucho para decir”, anunció la exvedette esta mañana luego de su clásica entrada al estudio. Luego, se tomó unos minutos para hablar del próximo estreno de Menem, la miniserie biográfica que protagoniza Leonardo Sbaraglia y que llegará a Amazon Prime el próximo 9 de julio, y de las versiones que indican que ella y el exmandatario riojano vivieron un apasionado romance a fines de la década del 80.

Leonardo Sbaraglia en la piel de Carlos Menem Federico Romero - Amazon Studios

“Se desató el tema de la serie de Menem, y ya empiezo a leer cualquier cosa”, disparó sin vueltas y con un tono de indignación. “Que se iban a casar, que después no se casaron, que estuvo, que la vieron en la Ferrari”, enumeró. “No me subí en mi vida a una Ferrari. A la de Maradona tampoco, que la tenía a dos pasos [en relación a su romance con Guillermo Coppola]”, aclaró de inmediato, y remarcó que, a lo largo de los años, tuvo que escuchar “un montón de fábulas inventadas” sobre su persona.

En relación a Menem, la exvedette explicó que ella no tuvo nada que ver con el proyecto, que no sabe si aparece o hay alguna parte que tenga que ver con ella y que eso lo sabrá cuando la vea. “Parecería que sí, de eso se va a encargar mi abogado. Pero yo ya voy teniendo algo de temor porque las series son series y nunca sabés qué puede aparecer” , confesó. “Se viene el estreno y empiezo a leer cualquier cosa. En general no crean nada de todo lo que leen en los portales respecto de esta supuesta historieta de Menem”, completó.

En otro momento de su monólogo, Yuyito hizo mención a la próxima temporada Coppola, el representante, la secuela de la exitosa producción dirigida por Ariel Winograd que ya comenzó a rodarse. “Ya ahí, más o menos, tengo entendido que no va a ser lo que pasó en la otra, que no lo voy a mencionar más, sino que es otra cosa”, confió. Aquel entonces la actriz, expareja del representante y madre de su hija Bárbara, aseguró que la escena en la que ella y el empresario conversan en un restaurante y él le sugiere que se realice un aborto nunca sucedió, y que no le gustó verse gritar y decir malas palabras.

La foto que, hace 37 años, inspiró un rumor del que aún hoy se sigue hablando: Yuyito sentada en las rodillas de Menem, en La Rioja

Por último, y en medio de las versiones sobre una posible reconciliación de Javier Milei y Fátima Florez, la exvedette reveló que le pidió a los noteros que la fueron a buscar que no le preguntaran más porque no va a hablar del tema. “Basta. Pasado terminado”, cerró.

Un encuentro incómodo con Karina Milei

El 21 de abril, luego de casi un año de amor, Yuyito González confirmó su separación del Presidente de la Nación, Javier Milei. “Quiero contarles a todos, y decirles que no voy a dar ningún tipo de explicación ni voy a hacer de esto una novela, que hemos terminado nuestra relación”, confió en su programa. “He decidido terminarla. Él también. Esto es consensuado. Estamos perfectamente bien, en perfectas condiciones de relación. Pero hemos tomado esta decisión con dignidad, con entereza, con madurez”, agregó.

Yuyito González y Karina Milei se cruzaron en un evento

Luego de aquel día, intentó evitar hablar del tema, y mantuvo un bajo perfil hasta el jueves pasado, cuando se cruzó con Karina Milei en la previa del desfile por los 30 años del diseñador Claudio Cosano. La conductora y la actual secretaria General de la Presidencia se reencontraron ante la atenta mirada de la prensa, y si bien durante el saludo se las vio cordiales, no hubo muestras de cariño. “ Entré, vi que Karina estaba ahí y me generó cierta incomodidad , porque desde la separación con Javier no volví a hablar con nadie del entorno”, contó González el lunes en Empezar el Día.

Al referirse a la situación, la conductora fue contundente. “No soy falsa. En ese momento me invadió todo lo vivido: los agravios, las humillaciones, las decepciones y cosas horribles que me fui enterando con el tiempo ”, señaló. “Es lógico que sintiera incomodidad. Soy honesta, no aparento, no busco cargos, ni dinero, ni uso a la gente. Soy así, guste o no”, aclaró. También desmintió las versiones que indicaban que había ignorado a Karina Milei: “Tal vez demoré en saludarla, pero nos saludamos con cordialidad y hay fotos que lo prueban. Yo estoy en paz conmigo. Fui leal, sincera y fiel. Cero especulativa ”.

Amalia Yuyito González y Javier Milei en una postal del Instagram de @yuyitogonzalezok. La pareja duró un año y se rompió el pasado abril Instagram/@yuyitogonzalezok

La conductora también aprovechó este encuentro que tuvo con Karina Milei para defenderse de quienes la habían criticado. “Desde que anuncié la ruptura y durante más de un mes, aparecieron muchos personajes—no sé enviados por quién— hablando mal de mí y ventilando intimidades que no sé quién les habrá contado. Fue una falta total de respeto absoluta. Nunca recibí un llamado ni una disculpa; no soy falsa, soy educada. Yo estaba en el medio de esa incomodidad. Y dentro de la incomodidad, me pasó la película de todo lo vivido ”, continuó su relato.

Según reveló, la ruptura con el Presidente fue un golpe duro en su camino y por eso eligió no hablar más de su vida privada. “En su momento compartí todo porque estaba enamorada y era genuino. Hoy no sé si lo haría igual. Cuando te quemás con leche, ves una vaca y llorás. En ese entonces hablaba, pero hoy ya no tengo nada que decir”, sostuvo.