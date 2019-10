Fuente: Archivo - Crédito: Instagram

Las idas y vueltas entre Maxi López y Wanda Nara son una constante desde que la pareja se divorció. El pago de la cuota alimentaria por los tres hijos que tienen en común es un tópico que parece no perder vigencia y que genera debates en la televisión. Durante la emisión de ayer de Pampita Online, Pampita Ardohain se refirió al tema y fue muy dura con el futbolista.

"Si él no está pagando lo que le corresponde, pienso que a mí me daría vergüenza tener la plata en el banco y no dársela a mis hijos", expresó la modelo durante una entrevista con la abogada Ana Rosenfeld, quien dijo que el futbolista debe 13 meses de cuota alimentaria. "Estos son temas de grandes, ojalá que los chicos no se enteren de tanto detalle. Igualmente, es una cuestión personal, es por uno, para dormir con la conciencia tranquila. Si vos los trajiste al mundo de forma consensuada, con amor, con ganas y lo que les corresponde es eso, ¿por qué se los vas a negar?".

Esta mañana, en Morfi, todos a la mesa, Zaira Nara agradeció las palabras de Pampita e hizo su propio descargo. "Una genia Caro. Yo creo que esta situación, más allá de que es mi hermana, te despierta un montón de factores de tu propia vida. En el caso de Caro, también se separó y tiene un exmarido con el que negociar una cuota alimentaria y, quieras o no, son factores en los que podés verte reflejada en otra pareja famosa y tomar una postura".

"Hay un montón de padres que cuando se separan no toman la actitud que uno cree que es la normal. ¿Cuál es la normal? Seguir con la misma relación que tenían antes y con las obligaciones. Y no sucede. Pensás, '¿Qué pasa?, ¿El tipo no los quiere más?'. Entiendo que no quieras más a la mujer que te dio tus hijos, pero no a los nenes", siguió diciendo Nara.

Mientras sus compañeros debatían sobre la falta de compromiso de aquellos hombres que desaparecen de la vida de los chicos tras una separación, Zaira volvió a hacer referencia al caso de Wanda. "En el caso de mi hermana ella justo formó una familia con otra persona que, desinteresadamente, le puede dar a los chicos la vida que venían teniendo. ¿Pero qué pasa si Wanda se enamora de un verdulero o de una persona con otro poder adquisitivo que no iba a poder pagar el colegio al que los chicos iban?", se preguntó.

"A veces la Justicia es realmente lenta y los chicos necesitan el remedio, el pediatra, la obra social, el colegio, y lo tenés que pagar igual. Seguramente otra persona les iba a dar el mismo amor, pero digo ¿hasta qué punto no es esto de 'él puede, que lo pague'?", se preguntó la conductora del ciclo matinal de Telefe.

Esta no es la primera vez que la menor de las Nara sale a criticar a su excuñado. Hace unas semanas, fue muy dura con López después de que él declarara que siempre le iba a agradecer a Mauro que se haya llevado a Wanda. "¡Qué desubicado ese comentario! Es muy machista. Lamentablemente es algo que yo ya he escuchado, esto de 'me hizo un favor que se la llevó'", expresó. "Él sigue agarrado de la historia, y me parece que le salió mal esta vez. El dejado siempre queda dolido. Puede ser que haya despecho. Y si hay despecho, es porque todavía te importa la persona, algo le mueve ella", había señalado por entonces.