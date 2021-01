Zaira Nara: “Me vino bien frenar un poco con el trabajo, pero ya tenía ganas de volver a la TV”

Después de un año alejada de la pantalla por su maternidad, Zaira Nara vuelve a Telefe para conducir Cortá por Lozano y reemplazar a Verónica Lozano que se toma vacaciones a partir del lunes próximo. En este tiempo, Zaira se dedicó a sus hijos, Malaika de 5 años, y Viggo, de uno, y a su marido, Jakov Von Plessen. El bebé nació el 6 de febrero del año pasado en San Martín de los Andes y la familia se quedó un tiempo allí. Ya con la pandemia del coronavirus instalada, se mudaron a un campo a cuatro horas de Buenos Aires y ahora, hasta el domingo, están de vacaciones en la Patagonia. Donde vaya, Zaira se lleva a su familia, claro, y su trabajo también pues está en cada detalle de los productos de su propia marca, Zaira Beauty. En diálogo con LA NACION, la conductora reveló: “Me vino bien frenar un poco con el trabajo, pero ya tenía ganas de volver. Se viene un gran 2021”.

-¿Cómo te sentís con este regreso a la pantalla de Telefe, luego del nacimiento de tu hijo?

-Estoy feliz. Sin dudas, Vero es una de las personas más generosas que conocí en el ambiente. Es una de las conductoras que siempre que se va de vacaciones piensa en que la reemplacen mujeres fuertes, que también aman esta profesión. La han reemplazado muchas chicas que admiro y cada vez que pude y me pidió, traté de hacer lo posible para estar ahí. Es un honor y un desafío ocupar su lugar por un ratito. Este es un regreso mini, por apenas unos días, pero estoy preparándome bastante porque hasta ahora venía con hábitos mucho más relajados con respecto a los horarios y a los tiempos.

Zaira Nara está muy entusiasmada con las propuestas laborales que tiene para este 2021

-Estando de vacaciones en la Patagonia, ¿te costó tomar la decisión de volver a trabajar?

-Cuando fuimos con Paula Chaves al programa de Andy (Kusnetsoff, PH Podemos hablar), en diciembre, Vero dijo que se tomaba vacaciones en febrero y que iba a llamarnos. En ese momento lo tomé como un mimo y no sabía qué iba a ser cien por ciento así. Después me llamó por teléfono y también a Paula, que va a reemplazarla en la segunda semana. Vero es muy amorosa y nos tiene en cuenta a las dos. Estoy hasta el domingo en la Patagonia, recontra alejada de todo y acompañando a mi marido más que nunca porque con el tema del covid y la situación tan difícil, nos pareció bueno armar bloque familiar y estar todos juntos para aprovechar este paraíso, alejados de la gran ciudad. Así que me costó un poco por ese lado porque me daba miedo el volver a estar rodeada de mucha gente. En este tiempo fui a Buenos Aires a hacer campañas y comerciales, siempre con un montón de protocolos y tratando de juntar todo en pocos días como para cumplir con el trabajo y poder volver al Sur nuevamente.

-¿Fue provechoso frenar un tiempo después de dar a luz y tras varios años de trabajo continuo?

-Me vino bien frenar un poco esta vez. Con Mali volví a trabajar a los 3 meses y era muy chiquitita. Me iba de casa un par de horas nada más, pero a sus 8 meses hice un programa todas las mañanas con exigencia de actualidad, más tres horas de vivo, más la previa, las notas, las fotos y compromisos extra. Todo eso hizo que esta vez tomara una decisión que ya tenía en la cabeza: cortar un poco todo con el nacimiento de mi segundo hijo. Quería darle el tiempo y estar en familia porque la dinámica cambia con un bebé. Ahora, con Mali y Viggo, la demanda es mucho mayor. Entonces tenía muchas ganas de parar un poco, pero nunca imaginé que íbamos a tener un año de pandemia. Estoy súper agradecida a las propuestas que me llegaron y que no pude aceptar porque estaba con un bebé muy chiquito en casa y prioricé estar con él, con Mali y Jakob. Trabajé mucho con mi marca de maquillaje y otras cosas, pero desde casa y más resguardada. Me despedí de la tele embarazada de 8 meses y medio, me vine para San Martín de los Andes y me quedé hasta un mes después de su nacimiento.

Viggo nació en San Martín de los Andes, unas semanas antes de que comenzara la cuarentena Instagram

-¿Cómo viviste la cuarentena?

-La cuarentena nos agarró en el campo, con mi mamá y con mi suegra que fueron de gran ayuda porque Viggo era muy chiquito y, un poco por todo eso, nos encuarentenamos antes de tiempo. Además yo tenía toda la información de lo que sucedía en Europa, sobre todo en Italia, que fue muy fuerte, y me llegaba todo tan directo por amigos y por mi hermana que nos asustamos mucho y nos fuimos al campo, a cuatro horas de Buenos Aires, y nos quedamos ahí. Me preparé para trabajar online durante un tiempo largo porque más allá de que amo ser madre, también amo trabajar. Nos quedamos tres meses en el campo hasta que pudimos volver.

-¿Tuviste miedos?

- No mucho porque fui muy precavida desde el primer día y en la cuarentena nos cuidamos muchísimo: hicimos una burbuja familiar todos juntos y cuando volví a la ciudad respetamos las medidas del Gobierno. Siempre fui precavida porque le tengo mucho respeto al virus. Me preocuparía tenerlo o que algún familiar mío se contagie.

- Estuviste muchos meses sin poder ver a tu hermana Wanda, ¿cómo fue el reencuentro?

-Wanda no había conocido a Viggo y eso nos angustiaba porque somos muy unidas, pero no podía viajar. Yo también tenía un viaje para ir a Europa y que Viggo pudiera conocer a la familia de Jakob que está en Austria y a toda mi familia que está entre Italia y Francia, pero todo quedó postergado y cuando se habilitaron los viajes, mi hermana se vino sola, en un ataque de extrañitis absoluto, a principios de diciembre. Después hizo el viaje con toda la familia y pasamos las fiestas todos juntos en el campo y fue una alegría enorme poder volver a tener la convivencia de nuestros hijos y estar juntas con mamá, con nuestros maridos. Fue una inyección de amor que necesitábamos. Ahora sigo en el Sur hasta el domingo porque tengo un compromiso laboral y vuelvo a Buenos Aires preparadísima para el lunes. De todas maneras me estoy empapando de actualidad, hablo mucho con Vero y con su producción, me informo y me preparo para estar óptima y cuidarle el lugar a ella, que la quiero muchísimo.

-De alguna manera, ¿te adaptaste a la forma de vida de tu marido? Parece muy alejada de las luces de la gran ciudad y de la televisión.

- Siempre necesité ese cable a tierra. Amo trabajar y tengo muchos proyectos, no solo en tele. Mi marca de beauty me genera un montón de trabajo y me encanta porque estoy pendiente de cada detalle. Lo doy todo mientras trabajo y después me desconecto cien por ciento y me dedico a la familia. Cuando estoy en la ciudad me cuesta rechazar propuestas y decir que extraño a mis hijos y quiero estar con ellos. Siento que a veces puede parecer que es un capricho, pero como mamá me empieza a agarrar algo en el pecho y necesito volver a casa y estar con mi bebé y con mi hija. Ya no disfruto si paso muchas horas fuera de casa. Me gusta poder disfrutar cuando trabajo y después poder pasar el día siguiente con mis hijos.

- ¿Hay proyectos laborales?

- Me espera un gran año con mi marca y seguramente en la pantalla de Telefe, donde se vienen propuestas lindas que espero se concreten. En este 2021 vuelvo con todo.