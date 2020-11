Zak, el hijo de Robin Williams, habló de los últimos esfuerzos que hizo el actor antes de morir Fuente: Archivo - Crédito: Shutterstock

Zak, el hijo de Robin Williams, habló de los últimos días de su padre, quien -según aseguró- había puesto todo para focalizarse en sus problemas de salud mental antes de morir. "Era muy consciente de la lucha de mi padre contra la depresión, que a veces se manifestaba en adicción", dijo el joven, quien también remarcó la importancia de enfrentar estos problemas a 6 años de la muerte del actor.

En una entrevista con The Dr. Oz Show, a la que tuvo acceso revista People, el hijo del protagonista de Patch Adams -quien se suicidó en agosto de 2014- contó detalles de los últimos días de su padre, a quien definió como "su mejor amigo". "Lo principal para mí es darme cuenta de que hizo todo lo posible para mantenerse a sí mismo y estar presentable para los demás. Estaba claro que priorizó su salud mental durante la mayor parte de su vida, al menos eso fue lo que yo experimenté con él", dijo. Además reveló que tras la muerte de su padre él mismo enfrentó la depresión y problemas de adicciones, por lo que tuvo que pedir ayuda.

Los días después de la muerte de su padre

"Me encontré tocando fondo, solo quería estar adormecido. Me encontré queriendo beber alcohol y simplemente no pensar. Me encontré levantándome a la mañana y sintiendo que tenía una experiencia disociativa, pero no quería estar viviendo así. Me di cuenta que algo tenía que cambiar", detalló Zak, que lidera una organización para ayudar a gente con problemas mentales.

Además contó que mejoró y sanó no solo gracias a temas médicos y a hábitos saludables sino al estar cerca y conectarse con otras personas. "No puedo explicar lo importante que es el servicio en mi vida. La otra cosa es que encontré en los grupos de autoayuda un espacio para mejorar. Es muy saludable para mí", agregó el flamante padre.

Antes de morir, Williams fue diagnosticado de la demencia con cuerpos de Lewy (DCL), una enfermedad o síndrome degenerativo y progresivo del cerebro que comparte algunos síntomas con otras enfermedades y que afecta los pensamientos, la memoria y el control de los movimientos.

Además Zak había contado a People tiempo atrás cómo hacía para mantener vivo el espíritu de su padre: "Una forma es trabajar con organizaciones para ayudar a la comunidad".

