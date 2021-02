Roberto García Moritán mostró la pancita de cuatro meses de Pampita Ardohain: “Amor puro”

Desbordado por la emoción, Roberto García Moritán compartió la primera imagen de Pampita Ardohain con su pancita de embarazada. “Cuatro meses”, escribió el empresario en un posteo en redes sociales junto a una foto en la que se ve a la modelo recostada con su abdomen en primer plano.

El esposo de la conductora editó la publicación señalando como lugar de ubicación de la misma el espacio del “amor puro” y acompañó a la imagen con un emoji de corazón y con los hashtags “amor”, “vida”, “familia”, “juntos” y “esperanza”.

En pocos minutos, la imagen cosechó miles de likes y recibió afectuosos comentarios dirigidos a la pareja en esta nueva etapa. La modelo anunció el pasado 18 de enero, un día después de su cumpleaños que celebró con una ceremonia especial en México, que estaba esperando un bebé.

“Esta familia gigante va a ser más gigante todavía”, dijo entonces emocionada y compartió que su quinto hijo en camino será una nena. Un estudio genético le permitió conocer el sexo antes de tiempo. “La única vez que quise saber fue con Benicio y me dijeron que era mujer y a los cinco meses y medio me dijeron que era varón. Con los dos primeros no lo supe hasta el nacimiento, pero ahora con el estudio genético ya te lo dicen”, señaló días más tarde en una nota para Los ángeles de la mañana.

La pareja todavía no se ha pronunciado respecto al nombre del bebé, que nacerá, de cumplirse los plazos previstos, hacia finales de junio o principios de julio. Recordemos, además, que tanto la modelo como su marido atravesaron semanas atrás el coronavirus sin mayores inconvenientes.

LA NACION