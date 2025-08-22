Piden tres años y medio de prisión para Andrea del Boca en la causa por fraude
La actriz está acusada de participar en un presunto fraude millonario vinculado al financiamiento estatal de la telenovela Mamá Corazón, cuya producción quedó inconclusa
- 2 minutos de lectura'
Andrea del Boca se encuentra en el centro de un complejo proceso judicial tras enfrentarse a un pedido de tres años y medio de prisión por un presunto fraude millonario relacionado con el financiamiento estatal de la telenovela Mamá Corazón, cuya producción nunca llegó a completarse.
Por lo que se dio a conocer, la fiscal federal Fabiana León solicitó que se condene a Andrea del Boca a tres años y medio de prisión durante el juicio oral y público que se lleva adelante en el Tribunal Oral Federal N° 7, considerándola “partícipe necesaria” de un presunto fraude contra la administración pública. Según el alegato, la actriz habría estado involucrada en maniobras que habrían perjudicado los fondos estatales destinados a la telenovela.
El planteo de la fiscal también apuntó al exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, a quien responsabilizó como autor principal de la defraudación, solicitando para él cuatro años y medio de cárcel y la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. Además, pidió cuatro años de prisión para Carlos Ruta, exrector de la Universidad Nacional de San Martín, también considerado “partícipe necesario” del fraude.
La acusación se extendió a otros implicados, como Maximiliano Schwerdtfeger, secretario de la UNSAM, y los exfuncionarios kirchneristas Luis Vitullo, Alberto García y Nahuel Billoni Ahumada, para quienes reclamó condenas y la restitución solidaria al Estado de más de tres millones de dólares.
Noticia en desarrollo...
