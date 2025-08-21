“Al pobre muchacho alguien lo enterró ahí”, dijo Cristian Graf sobre los restos encontrados en su propiedad

“Al pobre muchacho alguien lo enterró ahí y salió a la luz ahora por la obra, si no nunca más te hubieses enterado. Es terrible”. La frase de Norberto Cristian Graf rompió un silencio de tres meses desde la aparición de los restos óseos de Diego Fernández Lima, un adolescente asesinado hace 41 años y que había sido compañero de escuela del hombre que es hoy el único imputado por ese crimen.

Fernández Lima desapareció el 26 de julio de 1984, cuando tenía 16 años. Sus restos fueron encontrados accidentalmente en Coghlan casi 41 años después, por un albañil de una obra que se realizaba en el lote situado en la avenida Congreso 3748, que linda con el chalet de la familia Graf.

La semana pasada, el fiscal Martín López Perrando, a cargo de la investigación, imputó a Graf, de 58 años, de los delitos de encubrimiento agravado y “supresión de evidencia” y pidió que sea citado a prestar declaración indagatoria. Sin embargo, en los últimos días el juez nacional en lo criminal y correccional Alejandro Litvack le pidió más precisiones al Ministerio Público Fiscal sobre la imputación que le endilga al sospechoso.

En un diálogo con el periodista de TN Sebastián Domenech, el sospechoso intentó exponer que los restos óseos fueron hallados en el terreno lindero y no en el propio porque, argumentó, se encontraron bajo la medianera, donde antes había una ligustrina, en una zona que antes pertenecía a la vivienda vecina.

“Cómo pasó no sé”, agregó Graf y aseguró que tanto él como su familia tienen “la conciencia limpia”. Aseguró que no sabe si alguien “le plantó el cuerpo” de Fernández Lima, con el que había compartido dos años de estudios en el nivel secundario. La posición de los peritos que trabajaron en la escena del crimen es totalmente diferente a la expuesta por Graf.

“La evidencia nos permitió inferir que el foso está situado en el lote de avenida Congreso 3742”, había explicado a la nacion la directora para la Argentina del Equipo Argentino de Arqueología Forense, Mariela Fumagalli. Esa dirección pertenece a la propiedad de la familia Graf.

A partir de la “lectura y limpieza arqueológica”, los peritos del EAAF estimaron que el foso donde fue enterrado Fernández Lima tenía 60 centímetros de profundidad, 1,20 metros de largo y aproximadamente 60 centímetros de ancho. Para los peritos no hay dudas sobre el lugar donde fue enterrado el cuerpo. El fiscal comparte esa certeza.

“¿Descartás la posibilidad de que haya sido tu papá?“, le preguntó el periodista a Graf. ”Obvio que sí. Es mi papá, no puede ser. De la familia nadie. Ni se me ocurriría pensar eso”, aseguró el sospechoso a pocos metros del lugar donde fueron hallados los restos óseos de Fernández Lima. Y agregó que pone “las manos en el fuego por sus padres”.

Si bien el homicidio de Fernández Lima es un caso prescripto por el paso del tiempo de acuerdo al sistema penal argentino, la Justicia mantiene por ahora el avance de la causa que rodea a la familia Graf.

El lugar del hallazgo de los restos y el hecho de que el ahora sospechoso y la víctima -que fue asesinada de una puñalada- se conociesen enfocó la investigación hacia Graf. Este negó en la entrevista haber tenido una relación de amistad con Fernández Lima. Dijo que no recordaba siquiera cómo era su antiguo compañero de estudios ni acordarse del momento de la desaparición y búsqueda del joven. “De ninguno de los compañeros me acuerdo, porque yo tenía otro círculo de amigos y por eso no me vinculaba con los chicos del colegio, tanto en secundaria como antes y después”, aseveró Graf.

Y resaltó que Fernández Lima “jamás” lo visitó en su casa y que tampoco conoce a la familia que esperó durante cuatro décadas noticias sobre la víctima, al que pensaban como desaparecido.

“No tengo enemigos”, comentó Graf antes de señalar: “Los medios lo dieron como caso cerrado porque claro, como vieron que habíamos sido del mismo colegio”

“Da bronca”, indicó Graf.

El hombre de 58 años que ahora está en la mira de la Justicia se refirió, además, a la familia Fernández Lima: “Lo lamento mucho por ellos, me hubiese gustado tener alguna respuesta para ellos para que sepan qué pasó, pero no la tengo ni nadie de mi entorno la tenemos”.

El sospechoso, acompañado de su esposa y de sus abogados, concluyó que “el que me conoce me va a creer y va a haber gente que no”.