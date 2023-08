escuchar

Este jueves, Yanina Latorre hizo estallar a todas sus compañeras de la risa luego de dar a conocer el primer auto que se compró. Durante una conversación sobre los inicios de las panelistas de LAM (América) como conductoras y cuáles fueron los vehículos que adquirieron gracias al fruto de su trabajo, la esposa de Diego Latorre sorprendió a todo el estudio con la marca del modelo con el que comenzó sus primeras travesías propias. “Botinera, amor”, resaltó con humor.

El divertido ida y vuelta inició cuando Ximena Capristo contó que llegó rápido al estudio. “Yo me tomé el tiempo, llegué en 18 minutos. Soy re prudente, vine a 120 por la [Autopista] Panamericana”, esbozó acerca de su modo de conducir y agregó: “Manejo desde que soy chica, desde los 18 años y antes también”. Luego de ese comentario, de curioso, Ángel de Brito le preguntó a cada una de las angelitas las edades en las que iniciaron con el manejo.

“¿Nazarena [Vélez] vos a qué edad arrancaste?”, consultó el conductor, al tiempo que la actriz contestó: “A los 18. Yo manejo muy bien, soy muy fierrera. Me compré el auto muy de pende*** a los veintipico porque venía desde Quilmes en bondi. Aprendí a manejar al principio era un desastre y ahora muy bien”. Tras aquellas indicaciones, De Brito insistió: “¿Qué es manejar bien? ¿Para estacionar ponés intermitente?”, a lo que respondió: “Manejar muy bien es muy bien. Sí, pongo siempre, soy muy precavida”. En ese instante, Pepe Ochoa interrumpió y acotó: “Yo creo que ella debe tener un máster en escapar de la prensa”.

Luego, el periodista continuó con la fila: “[Marcela] Baños, ¿cómo maneja?”, y la conductora respondió: “Muy bien. Me gusta la pista”. Después fue el turno de Marixa Balli, quien remarcó: “Yo empecé con el karting a los cinco en el Italpark con autorización de mi papá. A él le gustaban mucho los fierros”. Allí, la bailarina y empresaria contó que sus primeros pasos como conductora fueron en el parque de diversiones que funcionó en Mar del Plata y que años más tarde cerró, al igual que el de Buenos Aires.

“Primero le robé el auto a papá un día y casi me mata y el primero que me compré fue un Daiet Sucuori que estaba todo destartalado, que era para lo que me alcanzaba con mi sueldo y mi sudor. Era celeste, que le decíamos ‘El Truenito’. Se le salían las ruedas, un desastre. Se le salía el chasis”, sumó entre risas Balli sobre su experiencia con el primer vehículo.

Tras Marixa, Paula Trapani contó: “El mío fue un Fiat 600, verde, con una línea roja que lo odiaba y después lo cambié por un Renault que lo amaba”. Una vez que las angelitas contaron cuáles fueron los modelos, Latorre alzó su voz y comentó: “El primer auto propio, propio… Bueno, botinera. Un BMW”.

Después de pronunciar la marca del lujoso coche, sus compañeras, gritaron, aplaudieron y hasta Baños remarcó: “ídola, sos mi ídola”. “Botinera, amor, las maté”, remató Latorre entre risas hasta que De Brito cortó la conversación y cambió rotundamente de tema.