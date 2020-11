Planes sociales: El Dipy cuestionó a los políticos que "festejan la pobreza"

El Dipy cuestionó que se ostente el aumento de los planes sociales. Crédito: Captura Youtube

Durante 2020, David Adrián Martínez -más conocido como El Dipy- se convirtió en un invitado casi permanente en diferentes ciclos televisivos para dar su punto de vista sobre la política argentina. De hecho, el cantante de cumbia, en su última incursión mediática criticó nuevamente a la dirigencia política.

"El otro día me castigaron tanto porque me dijeron: 'vos estás en contra de los planes sociales'. ¿Cómo voy a estar en contra?", contó el músico en el programa Polémica en el Bar (América TV). Y agregó: "Estoy a favor, pero no me gusta que pongan un cartel en la ruta que diga 'llegamos a los 10 millones (de beneficiarios). ¡Están festejando la pobreza!".

Respecto de su falta de confianza en la dirigencia política, el Dipy se justificó: "El político cuando habla miente, cuando calla encubre, cuando está en el poder roba, cuando no está en el poder destruye y cuando empezás a confiar en él, te traiciona". Y continuó: "Cuando vos ves en la televisión que te están mintiendo en la cara llega un momento que decís 'pará loco´. Es como que todo el tiempo no sabés en quien creer".

Asimismo, el cantante cuestionó los dichos de Alberto Fernández quien había expresado que "sin igualdades de oportunidades para todos, el mérito no alcanza". "¿Cómo no vas apoyar a una persona que con merito propio consiguió algo?, planteó el músico.

Y en ese sentido, recordó - a modo de ejemplo- su experiencia personal: "Yo vi muchas veces a mi papá calentar la yerba al sol. Yo comía y ellos tomaban mate. Por suerte con el paso del tiempo progresaron: compraron un terreno, pusieron un negocio y crecieron".