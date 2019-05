Playlist: Lo nuevo de Billy Bond, Thom Yorke, Tini, Noel Gallagher, Eminem y más

Billy Bond convocó a Charly García y más músicos para una versión 2019 de "Gracias al cielo" Crédito: YouTube

Esta semana, Billy Bond estrenó la versión 2019 de su clásico "Gracias al cielo", para la que reunió a Charly García , Fito Páez y otros músicos de la primera plana del rock nacional. Además, Thom Yorke volvió a incursionar en la música clásica después del soundtrack de Suspiria, Noel Gallagher se aventuró en el funk, Tini en la cumbia, el rapero Logic homenajeó a su maestro Eminem y Los Caligaris invitaron a Andrés Ciro a tocar ska.

Billy Bond y La Pesada del Rock and Roll - "Gracias al Cielo"

Suena como: una verdadera cumbre creativa de rock nacional

Ideal para: subir y bajar

La versión 2019 de este clásico de Billy Bond y La Pesada del Rock and Roll de 1973 reúne a nuevos y viejos amigos, desde Charly García y Fito Páez hasta Marilina Bertoldi y Simón Poxyran, pasando por Rubén Rada, Pablo Lescano, Daniel Melingo y Hugo Fattoruso. En la segunda mitad (después de un coro con la melodía luminosa de "Obladi Oblada" en el que Charly canta: "La puta que te parió"), el tema abandona su clima alegre y se ensombrece, mientras en el video se muestran imágenes de represión policial. Sobre el final, Charly, Lescano y Melingo tocan el himno nacional en clave abstracta.

Thom Yorke - "Don't Fear the Light"

Suena como: un fantasma tocando música clásica

Ideal para: mirar el techo

Casi como una continuación del soundtrack que hizo para Suspiria, Thom Yorke estrenó una pieza clásica, con arreglos para dos pianos, sonidos electrónicos y un sintetizador modular. Yorke convocó al dúo de pianistas franceses Katia y Marie Labeque para tocar el tema, que había sido estrenado recientemente en vivo en París. Este año, el líder de Radiohead planea editar un disco solista.

Noel Gallagher's High Flying Birds - "Black Star Dancing"

Suena como: funk blanco

Ideal para: bailar, por más raro que suene viniendo de Noel Gallagher

"Últimamente, todo lo que escribo suena a The Police, The Cure o a una banda con los integrantes de The Police y The Cure", dijo Noel Gallagher sobre el nuevo single de los High Flying Birds, además de reconocer influencias de David Bowie, INXS, U2, Queen, Indeep y ZZ Top. Nadie hubiera podido adivinar que el autor de los himnos más emblemáticos del brit-pop iba a terminar aventurándose en el funk blanco y la música disco, para acá está Noel buscando nuevos caminos.

Tini ft. Greeicy - "22"

Suena como: cumbia rompeparlantes

Ideal para: hacerle ojitos a la persona que te gusta en el boliche

El primer single de Tini desde el exitoso Quiero volver (2018) es una cumbia de desamor y bajos saturados rompeparlantes con la colaboración de la colombiana Greeicy, que no despega del todo ni siquiera cuando entra el teclado venenoso de Pablo Lescano. En el video, el Kun Agüero termina en el camarín de una Tini empoderada, decidida a festejar sus 22 a lo grande.

Los Caligaris ft. Ciro y Los Persas - "Queda en esta noche"

Suena como: power-ska

Ideal para: Rebotar por los bares en una noche de frenesí

Andrés Ciro en modo Jacobo Flash suma su voz en este ska enérgico de Los Caligaris sobre noches largas que no deben extenderse más allá de una noche, un adelanto de su próximo disco, que sale en septiembre. En noviembre, la banda va a dar el show más grande de su carrera en el Foro Sol de la Ciudad de México.

Logic ft. Eminem - "Homicide"

Suena como: Slim Shady firmando el boletín de su mejor alumno

Ideal para: un ataque de nervios

Este año, Logic abrió los shows de Eminem en Hawai y dijo: "Para mí es increíble estar cerca de un artista al que estudié toda mi vida". Ahora esa relación se afianza más en su primera colaboración, un track que es prácticamente un homenaje al virtuosismo técnico de Slim Shady, en el que ambos raperos sueltan sus rimas a toda velocidad sobre un beat nervioso.