Playlist: Lo nuevo de Emmanuel Horvilleur, Miley Cyrus, The Voidz, Rosalía y más

Crédito: Alejandro Guyot

Esta semana, Emmanuel Horvilleur editó un nuevo disco solista, que incluye una de las mejores baladas de su repertorio. Además, Miley Cyrus fue al espacio en un single de pop cósmico, St Vincent puso a las Sleater-Kinney a experimentar con guitarras, Mac DeMarco produjo a Julian Casablancas y Rosalía lanzó el tema más pegadizo de su carrera, acompañado de un video barroco y brillante.

Emmanuel Horvilleur - "1000 días"

Suena como: funk a fuego lento

Ideal para: el reencuentro con alguien que te gusta mucho

Si algo le sale bien a Emma son las baladas funky, y "1000 días" se mete entre las mejores de su repertorio gracias a un groove lento y sensual que le va perfecto tanto a la instrumentación vintage como a una letra que evoca recuerdos hot sin perder la dulzura. Xavier, su nuevo disco solista, acaba de salir.

Miley Cyrus - "Mother's Daughter"

Suena como: una vuelta veloz por el espacio con Miley al volante

Ideal para: desafiar la ley de la gravedad

Miley viaja al cosmos en un single de pop vibrante, el punto alto de She Is Coming, el primero de tres EPs de seis temas que tiene pensado editar en los próximos meses. En el resto del disco hay invitados como Ghostface Killah del Wu Tang Clan ("DREAM"), RuPaul ("Cattitude") y Swae Lee ("Party Up The Street").

Sleater-Kinney - "Hurry on Home"

Suena como: referentes del punk feminista en un laboratorio de guitarras

Ideal para: apretar los dientes

Con St. Vincent en la producción, las Sleater-Kinney prueban más y mejores efectos de guitarra en un track de contundencia rockera y melodías pegadizas, dos de las grandes virtudes que convirtieron al trío en una referencia del indie-rock de los 90. El resto del disco, por ahora anunciado como The Center Won't Hold, debería salir este año.

The Voidz - "The Eternal Tao"

Suena como: la banda de sonido de un videojuego de los 80. más retorcida

Ideal para: apagar las luces y correr como un hámster en una rueda

Una tarde de abril, Julian Casablancas y sus compañeros de banda fueron a la casa de Mac DeMarco y el canadiense les produjo este tema que parece salido de la banda de sonido de un videojuego de los 80, pero pasado al doble de velocidad. El estribillo no deja dudas: denle un vocoder a Casablancas y él se va a encargar de poner una melodía perfecta.

Rosalía - "Aute Cuture"

Suena como: flamenco-synth

Ideal para: probarte ropa cara frente al espejo

"Sonando en las peñas y los Hamptons", canta Rosalía en este hit de ¿flamenco-synth-pop?, quizás su tema más inmediatamente pegadizo, que efectivamente debe estar sonando al mismo tiempo en un pueblo perdido de España y en las mansiones de Hollywood. En el video, la cantante y sus amigas toman una ciudad desierta por asalto, con un vestuario barroco que incluye el mejor nail art que vas a ver en tu vida. Como dice ella: "esto está encendío".