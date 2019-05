Playlist: Lo nuevo de Paulo Londra, La Beriso, The Raconteurs, Madonna y más

Paulo Londra editó Homerun, su álbum debut

24 de mayo de 2019

Esta semana, Paulo Londra , el artista argentino más escuchado del momento, editó su disco debut. Además, La Beriso adelantó un tema de su próximo álbum, los Raconteurs salieron a pasear por Japón, Madonna sorprendió con una balada de trap acústica y emocionante, y Las Ligas Menores contaron una historia de amor y distorsión en menos de un minuto y medio.

Paulo Londra - "Homerun"

Suena como: una balada acústica de un aspirante a popstar global

Ideal para: una sesión de autoayuda y motivación personal

"Ahora si que estoy consciente/ Que tengo familia, mis amigos, mis motivos que son más que suficientes", canta Paulo en el primer tema de su disco debut, estableciendo el tono del personaje que interpreta a lo largo de casi todo el álbum, ese chico bueno y tranquilo que está en las antípodas de las estrellas revoltosas del trap actual. El track, de hecho, no tiene beat: es una balada de guitarra acústica, una muestra más de que Paulo está decidido a hacer el crossover al pop latino.

La Beriso - "Hastío"

Suena como: rocanrol sin destino

Ideal para: escapar de la policía

Un roncanrol rutero y eufórico musicaliza esta historia de persecución protagonizada por Liz Solari, que anticipa la salida de Giras y madrugadas, el próximo disco de estudio de La Beriso. El mes que viene, la banda vuelve a tocar en el Luna Park.

The Raconteurs - "Help Me Stranger"

Suena como: Jack White en modo relajado

Ideal para: salir a recorrer una ciudad desconocida

Jack White y sus amigos pasean por Japón en el video de este nuevo adelanto de Help Us Stranger, el primer disco de los Raconteurs en más de una década, que sale el mes que viene. La canción es una estampida no demasiado violenta de riffs eléctricos y acústicos, con un estribillo beatlesco simple y pegadizo.

Madonna ft. Swae Lee - "Crave"

Suena como: un momento alto de emoción madonneana

Ideal para: bailar desde la cama

Nadie corre riesgos como Madonna, y "Crave" es un buen ejemplo: la reina de las reinas del pop combina una base de trap con un arpegio de guitarra acústica y consigue una balada hermosa, en la que ella se pierde en la emoción mientras Swae Lee de Rae Sremmurd suma unos versos en la misma línea de romanticismo light.

Las Ligas Menores - "De la mano"

Suena como: un flechazo de amor y distorsión

Ideal para: mirar a alguien con corazones en los ojos

El último simple de las Ligas cuenta una historia adorable de enamoramiento ciego con riffs acelerados y melodías tarareadas tipo "pa pa pa" en menos de lo que dura un suspiro.