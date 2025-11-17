Polémica por la casa de 7 metros que Luciano Castro y Griselda Siciliani quieren construir en Mar de Cobo

Luciano Castro y Griselda Siciliani quedaron envueltos en una nueva polémica, esta vez por la compra de un terreno en una localidad de la costa argentina. El escándalo comenzó cuando la pareja presentó un pedido de excepción para construir una casa de casi siete metros de altura en la ciudad de Mar de Cobo, en Mar Chiquita, cuando el máximo permitido en ese lugar es de hasta cinco metros.

Según detalló el medio local 0223, Castro y Siciliani presentaron los planos para una casa de verano frente al mar con dimensiones muy por fuera de las autorizadas, lo que despertó quejas y reclamos de los vecinos de la zona.

Luego de que se conociera este hecho, el Municipio de Mar Chiquita presentó un comunicado en el que precisó el estado del expediente del proyecto de los actores —que habrían buscado esa zona debido a su cercanía con Mar del Plata, en donde hacen temporada teatral— que se encuentra en tratamiento en el Honorable Concejo Deliberante.

La costa de Mar de Cobo. Mauro V. Rizzi

“La Municipalidad de Mar Chiquita informa la situación del expediente presentado por los señores Luciano Castro y Griselda Siciliani, quienes solicitaron ante el Honorable Concejo Deliberante una excepción al Código de Ordenamiento Territorial para construir una vivienda, la cual cumplía con la Ordenanza 24/12, excepto en lo referido a la altura, ya que superaba el plano límite permitido para esta zona, en un lote ubicado en la localidad de Mar de Cobo, implantado sobre la primera línea de médanos”, indica al texto al que tuvo acceso el mismo medio.

La Dirección de Obras Privadas del municipio también dio información técnica correspondiente a la Ordenanza que regula las obras sobre médanos —es decir, frente a la costa— y establece un plano límite de 5 metros y la posibilidad de construir únicamente viviendas unifamiliares de un nivel.

Griselda Siciliani y Luciano Castro están en pareja hace más de un año.

“Durante la revisión técnica se constató que el proyecto excedía la altura permitida, motivo por el cual debió ser remitido al Concejo Deliberante para su tratamiento como excepción, conforme a la normativa vigente”, aseguraron.

Y añadieron: “Es importante destacar que, si bien la Ordenanza 24/12 es de aplicación municipal, el organismo competente en zonas de médanos y riberas es la Autoridad del Agua (ADA), autoridad de aplicación del Código de Aguas. Por tal razón, el expediente —actualmente en tratamiento en el Honorable Concejo Deliberante— se encuentra a la espera del informe técnico del ADA, necesario para determinar la viabilidad del proyecto”.

Ambos se refirieron recientemente a esta polémica, pero le restaron importancia. “Ojalá que salga lo de la casa. Yo no quiero convivir nunca en la vida y Lu sí”, dijo Siciliani este viernes en el programa Desayuno Americano. Y sumó: “Llegamos a este acuerdo intermedio, que es tener un proyecto juntos en la playa. Así que ojalá nos salga”. En este marco, admitió su preocupación por las regulaciones urbanísticas de la zona que ralentizaron el comienzo del proyecto.

Por su parte, Castro sí se mostró ansioso por la convivencia de la pareja y se quejó por las demoras en la construcción: “Estaba averiguando y está todo bien. Está un poco atrasado para mi gusto. Imaginate que soy el mayor interesado de que esto salga. Esta piba va a convivir conmigo sea como sea”.