Juan Grabois y Adrián Ventura protagonizaron un tenso cruce al aire a raíz de la toma del campo familiar de la familia Etchevehere Crédito: Archivo

Luego de que el exministro de Agricultura, Luis Miguel Etchevehere, denunciara la usurpación de un campo familiar en Entre Ríos y vinculara al dirigente social Juan Grabois con el hecho, el periodista Adrián Ventura y el líder de la CTEP protagonizaron un tenso cruce mientras dialogaban en vivo.

Al comienzo de la entrevista realizada por TN, Grabois, abogado de la hermana del exministro, Dolores Etchevehere, expresó, sobre el conflicto del campo de los Etchevehere: "Dolores está en su casa, que le pertenece como heredera legítima de su padre. Es una sucesión indivisa, un codominio de todos los herederos. Todos tienen el mismo derecho de hacer uso de los bienes como mejor les parezca. En el caso de Dolores, les guste o no a los Etchevehere o a TN, que es una mujer de bien y está avergonzada, decidió compartir la tierra con hombres y mujeres que la quieren trabajar de manera agroecológica, sin bandas armadas".

Y en este contexto, continuó: "Yo no estoy a favor de las tomas. Odio las toma de tierras. No hay gente que sufra más que la que se ve en una situación de toma. Se tiene que respetar la propiedad privada de todos, la de Dolores Etchevehere también". Y disparó: "Ustedes crean una realidad alterna y no permiten discutir la situación de ella".

Ante esta situación, Adrián Ventura presentó un documento con la firma de Dolores Etchevehere en el que la mujer habría cedido la tenencia del campo. "Yo le quisiera mostrar lo siguiente, donde le voy a probar que Dolores Etchevehere no es copropietaria del campo y me parece que lo engañó, Grabois. Dolores Etchevehere firmó que cedió la totalidad de la tenencia accionaria del campo, que le pertenece a la Sociedad Anónima Las Margaritas, de donde ella se fue hace dos años", indicó el periodista.

En ese momento, el dirigente elevó el tono de voz y lo cruzó: "Usted está mostrando una firma. Eso no es una escritura. Traiga un abogado, señor". Entonces, Ventura defendió: "Esta es una escritura firmada por un escribano de la cesión de acciones. Evidentemente usted le está mintiendo a la gente. Esto ocurrió en octubre de 2018 y acá dice firma certificada. Esto significa que Dolores Etchevehere no era copropietaria. Es tan intrusa como ustedes en el campo".

"Usted está mintiendo", siguió Grabois, claramente indignado. Y Ventura replicó: "Y usted está inventando una historia".

A partir de ahí, todo escaló. "Y usted está mintiendo porque ustedes tienen el cul... sucio", lanzó Grabois. Ante esto, el periodista lo frenó: "Agresiones personales no. Usted viene a responder con agresiones personales porque no sabe responder con derecho. Es grosero, es despectivo". Y luego, contestó: "Me parece que usted se ha dado cuenta de que se metieron en un terreno equivocado. inventaron un conflicto donde no lo hay".

"Lo que existe es que hay tres varones que despojaron a su hermana mujer de manera ilegal y como les está yendo mal en la Justicia, fueron con una patota armada. ¿Escuchó los audios donde decían que nos iban a sacar a los tiros? Debe ser una de las únicas personas de la Argentina que no los escuchó", lo desafió el dirigente social. Y agregó: "Con ese papelito es muy fácil convencer a un periodista de bajo nivel intelectual, pero no a un juez. A los únicos que pueden convencer con eso es a los periodistas vendidos y a algún grupo machista y no pueden aceptar que una mujer se les haya plantado y que les haya impedido hacer lo que querían".

"Hay periodistas que creemos en la Constitución, el respeto a la libertad, el derecho a la propiedad. Yo creo en eso. Quiero un país donde se respete el derecho de propiedad", cerró Ventura. Y Grabois replicó: "Usted evidentemente tiene una capacidad muy acotada de la realidad. Si mostramos un papelito en la televisión piensa que eso resuelve un conflicto hereditario. Papelitos podemos mostrar todos".

Y en ese momento, Guillermo Lobo decidió intervenir para concluir la conversación y finalizó con un mensaje el líder de la CTEP: "Levantar la voz no le da la razón. Le agradecemos que haya hablado con nosotros. Paz, diálogo y respeto".