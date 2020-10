"Grabois ha hecho mucho daño", aseguró el expresidente Crédito: Imagen de TV

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de octubre de 2020 • 17:04

En una entrevista realizada ayer, el expresidente Mauricio Macri se expresó sin tapujos contra el dirigente social Juan Grabois, sobre quien dijo que "trabaja para que avance la pobreza en la Argentina". Además, aseguró que el representante del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y de la Central de Trabajadores de la Economía Popular (Ctep), cercano al Papa Francisco, "ha hecho mucho daño" y que durante sus gestiones -tanto en la Ciudad, como a nivel nacional- no fue posible generar "un espacio de entendimiento" con él.

"Este hombre contribuye, trabaja, para que avance la pobreza en la Argentina. Porque sin derecho a la propiedad no hay manera de construir y generar riqueza, y si no generás riqueza, no hay futuro", sostuvo Macri durante una charla con Jonatan Viale, en relación con los dichos de Grabois de que "va a haber una, dos, tres, cinco o 20 Guernicas, en la medida en que no se resuelva el problema de acceso a la tierra".

El exprimer mandatario comentó que "para generar riqueza tenés que tener ricos, empresarios, técnicos, científicos y todos trabajando en innovar, en pensar y no en usurpar". Sobre ello, insistió: "No se crece como país si te saco a vos y se lo doy al de al lado. Se crece cuando juntos generamos y construimos valor. Por eso ese puente entre la política y la rosca de la política y la creación de valor, que es sumar gente alrededor de una mesa, ideas, capital".

Macri sostuvo: "Grabois ha hecho mucho daño, con un envase que suena lindo, que te lo explica lindo. Es bueno para el debate, pero de ideas absolutamente nocivas, muy malas para la sociedad". Además, admitió: "Nosotros hemos intentado, asumo los errores de haber hecho el esfuerzo y apostado, porque en la Ciudad apostamos, en la Nación apostamos, a intentar contener y generar un espacio de entendimiento y no se logró. Es una forma de destruir la sociedad, porque es destruir la cultura del trabajo".

Sin embargo, el expresidente y referente de Juntos por el Cambio expresó que los planes sociales que otorgó durante su gestión incluyeron que "la mayoría casi absoluta" de quienes los percibieron se capacitaran. "La gente se fue nutriendo de un oficio, lo que te permite un día dejar de depender de que te den el pescado, porque sabés como pescar", cerró Macri.

"Republiqueta del Glifosato". La reacción de Grabois a la protesta de ruralistas

El exministro de Agricultura durante la gestión de Cambiemos Luis Miguel Etchevehere también apuntó contra Grabois, al denunciar una usurpación en el campo familiar Las Margaritas, de Entre Ríos, que -según dijo- se hizo en nombre del dirigente social. Tras la movilización de al menos 600 ruralistas entrerrianos hacia ese terreno, en contra de la toma, el mismo Grabois opinó por Twitter sobre dicha reacción de los productores.

El dirigente social dijo que el exministro de Agricultura busca "sacar por la fuerza a su hermana y los integrantes del Proyecto Artigas" Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro Alfieri

"Etchevehere muestra orgulloso la infantería paraestatal de la Republiqueta del Glifosato, con las que pretende sacar por la fuerza a su hermana y los integrantes del Proyecto Artigas", tuiteó. Es que la hermana del exfuncionario, Dolores Etchevehere, anunció la donación de 40% de dichas tierras de la herencia al proyecto agroecológico mencionado por Grabois en su tuit, que cuenta con el apoyo del MTE y la Ctep. "La fuerza de los débiles va a triunfar sobre la prepotencia del poder fáctico", agregó el referente de dichas organizaciones.

En la vereda de enfrente en el conflicto, la madre del exministro y otros de sus hijos llamaron a "defender la propiedad privada". Es por ello que los productores se encontraron en la ruta nacional 12 y, luego de una asamblea, se dirigieron al ingreso al predio. "Entre Ríos unido para sacar a los usurpadores", se utilizó como lema en los folletos que invitaron a la convocatoria.

Se esperaba para esta tarde el pronunciamiento de la Justicia. "Nos estamos haciendo de los elementos objetivos que están en el Juzgado Civil y Comercial Nº 7 de Paraná para avanzar y establecer la existencia de delitos. Se ha solicitado audiencia al Juez de Garantías para tratar los derechos que tienen las partes y, en su caso, el desalojo", había señalado a LA NACION, antes de la manifestación, el fiscal de la causa, Oscar Sobko. La audiencia judicial comenzaba hoy a las 16 y los productores pretendían mantener la movilización hasta recibir la definición de dicha instancia.

Conforme a los criterios de Más información