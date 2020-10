El jurado enfrentó a Matías por no llegar a tiempo con sus platos y cuestionó su actitud Crédito: eltrece

Llegar bien con los tiempos de cada desafío en el reality culinario conducido por Carina Zampini es una de las complicaciones más frecuentes. Este viernes, en El gran premio de la cocina, Matías, uno de los participantes, no llegó a entregar uno de los tres platos para la evaluación de los jurados Christian Petersen, Felicitas Pizarro y Mauricio Asta.

El cocinero tenía que presentar un bife con guarnición de vegetales y salsa en 50 minutos. Cuando faltaban pocos segundos para que se cumpliera el tiempo, él seguía montando la preparación. Zampini se puso nerviosa mientras hacía la cuenta regresiva: "15 segundos Matías. Ya está, me desesperó". El participante salió despedido de la cocina hacia la zona de degustación.

"Parece que lo hace a propósito", aseguró la conductora. Matías llegó a apoyar todos los platos cuando el reloj dio los 50 minutos, pero cambió el que le tocaba a Asta por el de Pizarro. Zampini lo retó de nuevo: "Listo, no tocamos". La jurado descubrió lo que pasaba: "Ah, era el punto (de la carne)". Entonces Asta le preguntó, también en tono de reproche: "¿Por qué la canchereás así?".

El cocinero no pudo cumplir los 50 minutos establecidos para presentar su preparación Crédito: eltrece

Matías respondió agitado: "No, no la canchereé, no llegué". Zampini se puso aun más seria y le dijo: "A ver, Matías, acá a mí me están diciendo, desde el control, la gente que está mirando todo lo hay que ver, que el último plato, este plato, no llegaste a apoyarlo sobre la mesada. El reloj ya había llegado a los 50. Estas cosas son difíciles".

A continuación, le tocó el turno a Petersen para dar su devolución y comenzó con un reproche: "La verdad que sí. Igualmente, es como el tenis, cuando uno juega al fleje, al borde, al límite. Tenías 50 minutos, solés estar con mucho tiempo en la gatera".

Para finalizar, el participante se excusó: "Lo quise sacar caliente. Para agarrar los bifes estaba todo caliente, no quise meter la mano, tardé en emplatar la carne y salí, pero no llegué".