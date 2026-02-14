Por qué detuvieron al periodista Quique Felman en Estados Unidos

El periodista deportivo Enrique “Quique” Felman, reconocido por su labor en TyC Sports, fue detenido el 2 de febrero en Miami al arribar a los Estados Unidos. La noticia trascendió luego de que Ángel de Brito la difundiera a través de la red social X y encendiera un nuevo foco de tensión en el ámbito del periodismo deportivo y el fútbol argentino.

Según se informó, la detención se vincula a una investigación por presuntas maniobras de lavado de activos que involucra a exjugadores, personas cercanas a futbolistas y periodistas que habrían actuado como intermediarios en un esquema relacionado con casinos en Las Vegas.

De acuerdo con los detalles que comenzaron a circular, el mecanismo consistía en invitar a futbolistas a participar de eventos en casinos de la ciudad de Las Vegas. Una vez en destino, los deportistas debían cumplir una serie de condiciones estrictas: no podían jugar con dinero propio, debían hacerlo únicamente cuando recibían autorización y con fichas provistas por terceros, no podían consumir alcohol y debían mantener un comportamiento específico bajo estrictos controles.

Además, se les exigía abrir cuentas personales para habilitar su participación en el juego. En ese contexto, la Justicia investiga si detrás de esas operaciones se escondía un circuito financiero irregular y si, efectivamente, los periodistas deportivos que funcionaban como nexo estaban involucrados.

El casino mencionado en la investigación es Resorts World Las Vegas, donde, siempre, según la información difundida, los deportistas recibían pagos que oscilaban entre los 5 mil y los 75 mil dólares, con estadía incluida, a cambio de asistir y jugar bajo las condiciones impuestas.

El arresto de Felman se produjo el lunes 2 de febrero, cuando arribó a Miami acompañado por su hija con la intención de celebrar sus 15 años. De acuerdo con lo relatado en LAM (América TV), al llegar al aeropuerto fue interceptado por las autoridades, que ya lo esperaban.

Según pudo confirmar LA NACION con una fuente cercana al periodista, el próximo 17 de febrero tendrá una audiencia clave para definir cómo continuará la causa judicial. En paralelo, en el portal oficial del gobierno del condado de Miami-Dade figura su nombre registrado como requerido por la Justicia desde antes de la fecha de su detención.

Desde Estados Unidos, el periodista Ronen Suarc informó en LAM que Quique Felman permanece los primeros días en el Miami-West Detention Center y este martes será trasladado a Nevada, jurisdicción donde se sustancia la causa. Según trascendió, la fianza fue fijada en 130 mil dólares y se evaluaría la posibilidad de presentar una propiedad como garantía para obtener la libertad mientras avanza el proceso.

Por el momento, no hubo un comunicado oficial por parte del periodista ni de su entorno legal. La causa se encuentra en etapa preliminar y la Justicia estadounidense deberá determinar si existen elementos suficientes para avanzar con una acusación formal en el marco de la investigación por presunto lavado de activos.

