El periodista Eduardo “Quique” Felman fue detenido en Miami: qué se sabe hasta ahora de la causa

Ángel de Brito fue quien acudió a la red social X este viernes por la tarde para informar que Enrique “Quique” Felman, periodista deportivo de TyC Sports, quedó detenido en Miami. “Escándalo con periodistas deportivos. Se abrió una investigación en Estados Unidos por lavado de activos. Hay varios exjugadores y personas vinculadas a futbolistas y ex del seleccionado, involucrados en maniobras sospechosas”, comenzó para dar cuenta de un nuevo escándalo muy ligado al mundo del fútbol.

Acto seguido, se refirió a las maniobras fraudulentas que implementarían los involucrados. “Invitaban a jugadores para ‘presencias en casinos en Las Vegas’, cuando llegaban les ponían las siguientes condiciones: que tienen que jugar para otra gente; que no se puede jugar ahí si no te dan orden de jugar; que no podés jugar a nada con tu plata en el mismo casino; que no se puede tomar alcohol mientras jugás; que hay que comportarse bien; que hay cámaras por todos lados y nos filman, por las dudas que te quedes con alguna ficha o algo del casino. Hay que abrir una cuenta para que nos habiliten a jugar; las cuentas son personales”, especificó.

Información difundida por Ángel de Brito en su cuenta de X (Foto: Captura de pantalla de X @angeldebritook)

A raíz de la noticia que se dio a conocer durante la tarde de este viernes, LA NACION pudo confirmar la información con una fuente cercana al periodista y saber que recién la próxima semana, más precisamente el 17 de febrero, Felman tendrá una audiencia para saber cómo continúa la causa. A su vez, al corroborar en el portal oficial del gobierno del Condado de Miami-Dade, Florida, Quique ya aparecía inscripto como fugitivo antes del 2 de febrero, fecha en que lo detuvieron en su arribo al país norteamericano.

Fue precisamente en LAM (América TV) donde sumaron más detalles sobre cómo fue el momento de la detención. Según dio a conocer Denise Dumas, quien se encuentra a cargo de la conducción del programa, el periodista viajó ese lunes 2 con su hija a Miami para celebrar sus 15 años y, al llegar al aeropuerto, se encontró que “lo estaban esperando”.

Quique Felman ya aparece en el sistema norteamericano por su detención (Foto: MiamiDade)

A su vez, en el ciclo de espectáculos dieron otros detalles respecto a la causa: “Les pagaban por ir a jugar a un casino [Resorts World Las Vegas] a los deportistas. Había un sistema que buscaba convencerlos de que vayan a jugar con pagos desde cinco mil a 75 mil dólares, con estadía incluida”.

Además, explicaron cuál era el rol de los periodistas en la maniobra fraudulenta: “El nexo eran periodistas deportivos, quienes ganaban un extra por llevarlos. Las condiciones eran: jugar para otra gente cuando ellos te decían. No podían jugar con dinero propio, sino solo con las fichas. Las reglas eran para todos por igual”.

Con respecto a dónde se encuentra actualmente Quique Felman, Ronen Suarc sumó información desde Estados Unidos y explicó que estuvo en un centro de detención primario de Miami, “con presos de todo tipo”. “Este martes viaja detenido a Nevada que es donde lo van a juzgar (...) La fianza actual es de 130 mil dólares y entregaría un departamento para estar en libertad y volver a la Argentina”, sumó Julieta Argenta.