Por qué una de las hijas de Matt Damon se niega a ver sus películas

Matt Damon es una mega estrella, de eso no hay dudas. El actor norteamericano, casado con la argentina Luciana Bozán Barroso, tiene cuatro hijas y es buscado por todos para interpretar grandes producciones. Aunque tiene una crítica feroz, tan feroz que... no ve sus películas. En declaraciones a CBS Sunday Morning, contó que su hija adolescente se niega a ver sus trabajos y que eso lo ayuda a mantener sus pies en la tierra.

Damon contó que Isabella, su hija adolescente, tiene una especial aversión hacia Good Will Hunting (En busca del destino) de 1997, la película que le valió su primer Oscar como guionista junto con Ben Affleck. “Se niega a verla. No quiere ver ninguna película en la que participe y que tal vez pueda ser buena. Simplemente, creo que le gusta molestarme. Una vez me dijo: ‘¿Recuerdas la película que hiciste, The Wall?’. Y yo le dije: ‘¿Te refieres a La Gran Muralla’. Y me contestó: ‘Papá, no había nada bueno en esa película’. Mantiene mis pies firmemente sobre la tierra”.

El actor Matt Damon llega a una conferencia de prensa en Cannes JOHN MACDOUGALL - AFP

De hecho, la crítica estuvo de acuerdo con la niña que calificó como mala a la película, una excepción en la carrera célebre de Damon con films como La saga de Bourne, Infiltrados, Invictus y The martian, entre otros éxitos de taquilla.

Igualmente, Damon cuenta que sus hijas tienen mucho respeto por su pasión por el cine. “Me gusta que sepan que amo mi trabajo. Saben que lleva mucho tiempo y dedicación y que me llena”, señaló.

Luego, en la charla con CBS Sunday Morning, le preguntaron sobre la ovación que recibió en Cannes. El actor viajó a la ciudad francesa para presentar fuera de competición Cuestión de sangre, una historia sobre el Estados Unidos de hoy a través de Bill, el personaje que interpreta, pero también sobre las relaciones y sobre una posible redención. Una cinta que emocionó al público y que le valió una ovación de varios minutos que provocó que él también se emocionara.

Al respecto, dijo: “No tengo que buscar ninguna emoción, ya sea alegría o dolor, porque todo está cerca cuando tenés hijos”. Es posible que sus hijas no quieran ver sus películas, pero ellas están muy presentes en él y en todo lo que hace.

