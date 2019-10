Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de octubre de 2019 • 11:08

En los últimos meses, Luciana Salazar sorprendió a todos sus seguidores al comenzar a generar contenido político en Twitter. Después de anticipar el control cambiario, al que bautizó "el cepo cheto", la modelo contó que tiene tres fuentes distintas de información, en base a las cuales tuitea y comenta el escenario político en el Súper Bailando.

La renovada actividad de Luli ahora la llevó hasta Netflix, porque la productora la convocó para promocionar The Politician. La serie, estrenada el pasado 27 de septiembre, muestra las aspiraciones políticas de Payton Hobart, un joven rico de Santa Bárbara, que temporada a temporada deberá resolver distintos desafíos políticos.

La modelo, que días atrás declaró que le propusieron ser parte de un espacio político, se muestra en el spot manteniendo una conversación telefónica con el protagonista en la que le aconseja qué pasos debe dar para ganar las elecciones. "Hola Payton, me dijeron que estás buscando una asesora política para tu campaña", dice Salazar. "No te puedo revelar mi fuente pero me pasaron el dato de que venís muy bien en las encuestas. Bueno, escuchame, si vos querés ser el candidato de los indecisos tenés que seguir estos tips que te voy a pasar".

Luego, Luli continúa la conversación sugiriendo que Hobart se consiga un compañero de fórmula "bien distinto" a él, "para que conecte con la gente". Mientras se muestran distintas escenas de la serie, la modelo le dice al protagonista: "Y si tenés algún secreto, contalo. Mirá que un romance en la política siempre garpa".

"También es muy importante que te saques fotos donde se te vea humano y sensible con los demás", continúa Salaza. "Es lo que hacen todos. Si querés conquistar a los indecisos, tenés que ser honesto. O por lo menos aparentalo".

En el momento más picante del spot, la modelo sostiene: "Tené cuidado con tu pareja, porque después se puede quedar con muy buena información, te lo digo por experiencia", asegura, en referencia a su relación con el economista Martín Redrado. "Haceme caso en todo que yo soy la pitonisa de la política".