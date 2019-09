Luciana Salazar: "Me ofrecieron ser parte de un espacio político"

Luciana Salazar se refirió a su "incursión" política en las redes sociales, volvió sobre su conflicto con Amalia Granata y opinó sobre la gestión de Cambiemos a nivel nacional Fuente: Archivo

Los tuits de Luciana Salazar hacen temblar a propios y ajenos. ¿De dónde saca la información que comparte? La actriz estuvo en Intrusos, el programa de América que conduce Jorge Rial, y contó todo con lujo de detalles. "Es verdad que me ofrecieron ser parte de un espacio político y, más allá de coincidir en algunos puntos, no voy a aceptar. Me ofrecían lanzar el spot publicitario y no voy a ponerme en campaña del lado de nadie. No aspiro a ningún cargo ni nada. No estoy preparada. Y si aspirara a algo, me podría a estudiar, si bien tengo dos años de Derecho", aclaró.

"No uso mis redes ni para promocionar ni operar ni sacar beneficio de nada, sino para dar información y dar mi opinión como ciudadana. Siempre tuve interés pero quizá no lo mostraba de esta forma. Recuerdo que el día de las PASO estaba ansiosa, como todos. Le pregunté a un amigo mío y lo publiqué. Y fue así. Soy yo la que pido info y nadie me ofrece ni me pide nada. Tengo buenos contactos de un lado y del otro", aseguró la participante del "Súper Bailando".

Luli también contó que su relación con Martín Redrado nada tiene que ver con sus contactos políticos. "Antes de conocer a Martín ya estaba vinculada a la política, tengo amigos, mi tío Palito Ortega también, en su momento. La política siempre estuvo en mi casa. Y me gusta. No creo ser imprudente. Simplemente transmito información que me llega. Y a veces me llegan cosas terribles, asuntos muy turbios que yo filtro", aclaró.

Al ser consultada sobre por qué consideraba que molestaban tanto sus tuits, Salazar arriesgó: "Molesta que sea yo quien da info. Quizá duela que tenga llegada a donde no tienen llegada otros periodistas. Pero soy una ciudadana y si tengo info, la voy a dar. Me chicanean colegas, actores, y un diputado con mucho tiempo libre, Fernando Iglesias".

También la modelo se refirió a Amalia Granata, quien la acusó de ser operadora política. "Antes ser diputada electa, ella ponía tuits en contra de Cristina [Fernández de Kirchner]. Si eso no es ser operadora... Amalia es autoreferencial: lo que ve en los demás es lo que es ella", señaló. "Fui sumamente amable con Amalia. Pero a ella le das el micrófono y tira m... No me quiero poner a su altura, no me interesa. Amalia siempre elige atacarme. Cuando se mete conmigo, lo tomo como de quien viene. Podemos debatir de cosas más productivas, pero ella lleva todo a un terreno banal. Y encima machista. Quien me conoce sabe que soy una mujer de carácter, de armas tomar, pero no me gusta pelearme con mujeres. No entro en ese terreno. Pero cuando veo que me empiezan a atacar hombres, es el momento de decir basta".

Salazar también fue consultada acerca de su relación con el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, y volvió a negar que existiera un romance entre ellos. "Porque siga a una persona no podés inventar que estoy de novia. El típico comentario machista: 'tiene que estar con un político si tiene esa info'. Lo conozco a través de un familiar y nada más. Todo lo demás lo usaron para operar".

A pesar de que Rial insistió en preguntarle a quién va a votar, Salazar no quiso decirlo de manera abierta. "Estoy descontenta con todos los políticos en general, enojada con todos, quiero que dejen de ver a la Argentina como un negocio y que ayuden a que crezca. Hay 40 por ciento de pobres y no se puede creer. Nos están dejando un país fundido, pobre, endeudado", indicó. "Me sentí muy hostigada por este Gobierno. Me encantaría que se investigue si hubo fondos destinados a pagar a trolls. Es una barbaridad que limiten la libre expresión en las redes. Y es vergonzoso que se use plata para hostigar a las personas cuando hay gente que duerme en las calles. Estamos en el fondo del mar, con la clase media destruida".