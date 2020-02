Con un vestido rosa champagne de Celine, la Capitana Marvel estuvo a cargo de presentar un premio Fuente: Reuters

Encontraron la debilidad de la Capitana Marvel, su talón de Aquiles que es, en este caso, su pie derecho. Las delicadas sandalias de tiras bordadas de piedras rosas iguales a las de su vestido de Celine dejaban ver un posible defecto en el pie derecho: uno de los dedos es más largo el resto. No es lindo de ver, pero en tiempos de deconstrucción de bellezas hegemónicas no debería importarnos que Brie Larson luciera su pequeño defecto cuando además el resto del look fue todo un acierto.

El pie se convirtió en objeto de obsesión de los usuarios de Twitter y también de los medios. Sin embargo, no logró eclipsar lo hermosa que lucía la actriz con un vestido rosa champagne de la colección de Celine por Heidi Slimane, de escote en V con dos sugerentes tajos en las piernas y bordado con más de trece mil cristales de Swarovski.

Al bajar del escenario, se sacó los zapatos Fuente: Reuters

Al parecer, a ella también le molestaban sus zapatos. Luego de presentarse con Sigourney Weaver y Gal Gadot, como las tres grandes supeheroínas mujeres, Brie bajó del escenario descalza, sonriendo, sosteniendo sus sandalias en las manos vencida frente a un defecto también de la suela que podría haber sido más larga y más ancha con un molde a medida para sus pies.

Uno de los dedos del pie salía por afuera de la suela de su sandalia Fuente: AFP

El look de la ganadora al premio Oscar como mejor actriz en 2016 por la película La habitación se completaba con un clutch rosa de Jimmy Choo y joyas de Bulgari.