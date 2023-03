Premios Oscars 2023: cuándo y a qué hora inicia la ceremonia

escuchar

El domingo 12 de marzo será la 95° entrega de los Premios Oscar, los galardones más importantes de la industria del cine estadounidense, que tendrá su tradicional alfombra roja llena de celebridades y la ceremonia en el Dolby Theatre de Los Ángeles, donde se nombrará a los ganadores de las diferentes categorías.

Una de las producciones nominadas en la terna Mejor Película Extranjera es Argentina, 1985, la producción nacional con financiamiento de Amazon, dirigida por Santiago Mitre y protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani, que suma un atractivo para que el público local asista a la ceremonia para saber si una película argentina gana por tercera vez este galardón, luego de La Historia Oficial y El Secreto de Sus Ojos.

El Dolby Theatre será la sede una vez más de la entrega de los Premios Oscar 2023 Inivision

La conversión de los husos horarios muestra que la entrega de las estatuillas doradas televisada a partir de las 22 de la hora local, mientras que una hora antes comenzará la transmisión con el Preshow oficial en las señales oficiales, TNT y TNT Series, a las que este año se sumará, desde las 20 horas, la plataforma de streaming HBO Max .

Desde las 18, el canal E! Entertainment brindará una cobertura del evento que a partir de las 19 mostrará el paso de las estrellas por la alfombra roja, que este año cambió de tonalidad por un color champagne que será una diferencia estilística, al apartarse de una tradición que se remontaba a la gala de 1961.

Qué artistas conducirán los premios

El importante rol del host (anfitrión) de la ceremonia estará este año a cargo del comediante y conductor de talk show Jimmy Kimmel, en la que será su tercera presentación de los premios de la Academia.

Además, cada categoría contará con una o dos figuras a cargo de la entrega de los premios. Este año, se romperá una tradición, ya que suele ser el vencedor en la categoría de Mejor Actor del año anterior quien entrega el nuevo galardón a Mejor Actriz y viceversa. Pero este 2023 no podrá ser: el escándalo de la ceremonia 94°, cuando el actor Will Smith cacheteó en vivo al presentador Chris Rock por un chiste de este sobre la alopecia de su esposa, le valieron al ganador de la estatuilla una prohibición de asistir a la entrega de premios por diez años que comenzará con esta edición. Por su parte, Jessica Chastain, ganadora por su rol en Los Ojos de Tammy Faye, sí entregará el Oscar a Mejor Actor en la nueva premiación.

Will Smith, el último ganador del premio a Mejor Actor, no podrá estar presente en la ceremonia de los Oscar por diez años, luego del cachetazo que le propinó al host de la edición pasada, Chris Rock (Foto de Neilson Barnard/Getty Images) Neilson Barnard - Getty Images North America

Los otros presentadores confirmados para la fiesta serán Riz Ahmed, Emily Blunt, Glenn Close, Jennifer Connelly, Ariana DeBose, Samuel L. Jackson, Dwayne Johnson, Michael B. Jordan, Troy Kotsur, Jonathan Majors, Melissa McCarthy, Janelle Monáe, Deepika Padukone, Questlove, Zoe Saldaña y Donnie Yen. También subirán al escenario del Dolby Hale Bailey, Antonio Banderas, Elizabeth Banks, John Cho, Andrew Garfield, Hugh Grant, Salma Hayek, Nicole Kidman, Florence Pugh y Sigourney Weaver.

La musicalización de la fiesta tendrá varios artistas invitados. A Lenny Kravitz le tocará el tradicional segmento In Memoriam, donde se homenajea a las estrellas y artistas fallecidos desde la última premiación.

También se presentarán en vivo cuatro de las cinco canciones nominadas al Oscar: Rihanna, que recientemente dio una muestra de su vigencia en el entretiempo del Superbowl, llevará “Lift Me Up”, del soundtrack de Pantera Negra: Wakanda por siempre. El ex líder de Talking Heads, David Byrne, tocará junto a Son Lux y la nominada Stephanie Hsu la canción de la película Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo, “Lift me Up”. Sonará también “Applause”, nominada por su aparición en Tell It Like A Woman, en la interpretación de Sofia Carson y Diane Warren. Por último, “Naatu Naatu”, del film RRR, traerá los sonidos de la India al Dolby Theatre. Todavía permanece la duda de si la quinta nominada, “Hold My Hand”, de Top Gun: Maverick, firmada por Lady Gaga, que ya ganó en esta categoría por su canción “Shallow” de Nace una estrella, se presentará en la ceremonia.

