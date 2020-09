Preocupación: aseguran que Ivana Nadal podría haber sido captada por una secta

Pablo Salum, impulsor de un proyecto para tener una ley antisectas, opinó del cambio discurso de la modelo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de septiembre de 2020 • 14:40

En los días anteriores a someterse a una cirugía estética y después de haber comenzado una relación sentimental con el rugbier Bruno Siri, Ivana Nadal generó controversia en las redes sociales por sus dichos. Entre otra cosas, había equiparado "la violación de bebés" con los insultos de los haters en redes sociales. Ahora, el impulsor de la ley antisectas, Pablo Salum, consideró que la modelo e influencer podría haber sido captada por una organización coercitiva.

Luego de haber mostrado un compacto en el que resumían distintos fragmentos de publicaciones recientes de Nadal en su cuenta de Instagram, José María Listorti, Denise Dumas y los panelistas de Hay que ver (elnueve) entrevistaron a Salum. El impulsor de la ley antisectas en la Argentina explicó qué indicios lo hacen pensar que la modelo e influencer habría sido captada por una organización coercitiva.

"Lo que vemos habitualmente cuando hay una captación es un cambio en el discurso y la adopción de un doctrinaofilosofía que puede atentar contra la salud y los derechos de terceros. Muchas veces, se piensa que estar en una secta es estar captados dentro de una comunidad, como se ve en las películas, con sacrificios humanos y hay chicos abusados sexualmente. Pero no es así, se mezcla todo", comenzó Salum en su exposición.

Salum recordó que comenzó a desentrañar a las organizaciones coercitivas a raíz de una experiencia familiar y, además, añadió detalles de la lógica que emplean estas organizaciones para captar a las personas en situación de vulnerabilidad. "Estas doctrinas se meten con la sanidad. Las organizaciones coercitivas, mal llamadas sectas, no son lo que eran antes porque se fue conociendo mucho a nivel mundial gracias a Internet. Se fueron fusionando y tratan de imponer su doctrina a través de prácticas y pseudociencias que las hacen pasar por prácticas científicas cuando no lo son", precisó.

Un fragmento de la entrevista al impulsor del a ley antisectas Pablo Salum de este miércoles 2 de septiembre de 2020. Crédito: YouTube elnueve Argentina 05:34

Video

Hace algunos días, Nadal se había mostrado en desacuerdo con las vacunas y había asegurado que confiaba en su sistema inmunológico. Sobre este punto, Salum indicó que muchas organizaciones coercitivas son antivacunas y anticiencia. "La mayoría de estas doctrinas new age creen que son elegidos, creen en el tema del karma, y que todo es un premio y castigo. Creen también en el desapego, en que cuánto más des, más vas a recibir", enumeró.

"Todos estos gurúes dicen los mismo. Justifican los abusos sexuales y la pedofilia bajo estos lineamientos espirituales que, claramente, no son sanos. Las personas creen que esto es algo que sale de un día par el otro, pero no esto es algo que alguien te ofrece", alertó, luego de enumerar los temas que abordan estas organizaciones coercitivas.

En otro de los pasajes de la entrevista, Salum ahondó en el concepto del desapego y explicó por qué estas organizaciones intentan que la persona lo ponga en práctica de manera extensiva. "El desapego es desapegate de todo. ¿Por qué? Porque lo que no quieren es que tengas vínculos. Si vos no tenés vínculos y no te aferrás a nada mundano, ellos podrán captarte al 100%", aseguró.

Sobre el final de la extensa entrevista, Salum indicó que para poder captar a las persona buscan eliminar todo capacidad de discernimiento y raciocinio. "Cuando entran en estas doctrinas lo primero que hacen es disminuir o eliminar la racionalidad de las personas. Crean un infantilismo para que crean en todas estas pseudoprácticas. Entonces, las personas pueden creen que las energías curan, que lo negativo es fruto de un vínculo tóxico, que tu pareja te generó un cáncer porque discutió con vos un día o que se te murió un hijo por el karma", ejemplificó.