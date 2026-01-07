Diego Leuco habló de la interna entre Migue Granados y Nico Occhiato y fue contundente

El universo del streaming argentino volvió a ponerse en el centro de la escena a partir de la tensión entre dos de sus figuras más influyentes: Nico Occhiato, al frente de Luzu, y Migue Granados, referente de Olga. La competencia por los contenidos fue profundizando una rivalidad que se arrastra desde hace tiempo y que ya no pasa desapercibida, con gestos y declaraciones que dejan en evidencia la distancia entre ambos. En ese contexto, Diego Leuco, quien comparte equipo con Occhiato y conduce Antes Que Nadie dentro del streaming, se refirió al enfrentamiento y dio su mirada sobre la interna que sacude al mundo digital.

Vale recordar que el conflicto entre ambos viene gestándose desde hace tiempo y no responde a un episodio aislado. Luzu, el canal encabezado por Occhiato, y OLGA, el proyecto de streaming impulsado por Granados, disputan de forma directa la atención del público digital, con audiencias muy activas que suelen cruzarse y avivar la competencia. A ese escenario se le sumó, en su momento, el pase de algunas figuras de Luzu a OLGA, una decisión que generó ruido en el ambiente y profundizó las tensiones, dejando en evidencia que la rivalidad entre ambos espacios excede lo estrictamente laboral.

La rivalidad entre Nico Occhiato y Migue Granados viene desde hace tiempo Archivo

Sobre esta interna, Diego Leuco habló en LAM (América TV) y expuso con sinceridad cómo atraviesa esta situación marcada por la rivalidad entre ambos espacios. Según contó, el conflicto le genera una incomodidad personal, ya que mantiene una amistad con Migue Granados. “A mí me pasa algo que me incomoda un poco en esa guerra y todo, es que yo soy amigo de Migue, y soy amigo de Migue desde antes que existiera Luzu, entonces obvio me queda un poco tirante esa pelea”, expresó al ser consultado sobre cómo vive esta enemistad.

Diego Leuco opinó sobre la interna entre ambos referentes del streaming (Captura: América TV)

En ese sentido, Leuco recordó que, en los inicios del conflicto, intentó intervenir para mejorar las cosas, aunque sin éxito. “En los principios del bolon... intenté un poco mediar entre los dos, obviamente, porque soy muy amigo de los dos, ahora por supuesto estoy mucho más cerca de Nico, naturalmente, pero yo a Migue lo quiero muchísimo, es un amigo para mí, intenté mediar y en un momento dije ya está”, relató.

Finalmente, dejó en claro cuál es su postura frente a la disputa y los motivos que lo llevan a alinearse con Occhiato y Luzu. Según destacó, hubo situaciones del pasado que no fueron sencillas de procesar ni de dejar atrás, y eso terminó inclinando la balanza. “Yo estoy más de acuerdo con la postura que tiene Nico que es: ‘mira, pasaron un montón de cosas que no estuvieron buenas y que no son fáciles de olvidar o de borrar viste’”.

Diego Leuco trabaja con Nico Occhiato en Luzu (Foto: Instagram @nicoocchiato)

Por último, concluyó con una definición contundente sobre su postura, destacando el liderazgo de Occhiato dentro del equipo: “Si vos hablás por separado seguro que alguno te convence, pero vos me decís de qué lado estás, y obvio que estoy del lado de Luzu y el de Nico, creo mucho en Nico como líder, como capitán de equipo, como un tipo que tiene una visión única y por más que lo quiera mucho a Migue yo esto se lo he dicho, laburo en Luzu y creo que a veces desde aquel lado hubieron cosas que no estuvieron buenas”.