Preventa de entradas para Chayanne en el Movistar Arena: cómo comprar los tickets para el show en Argentina

El esperado regreso de Chayanne a la Argentina ya tiene fecha y lugar. El artista puertorriqueño se presentará el 24 de febrero de 2026 en el Movistar Arena de Buenos Aires y el 27 de febrero en el Estadio Instituto de Córdoba, como parte de su tour Bailemos Otra Vez. Los fanáticos se preparan para adquirir sus entradas y disfrutar de sus nuevos temas y clásicos inolvidables.

"Bailando Bachata" de Chayanne

¿Cómo comprar las entradas para Chayanne en el Movistar Arena?

La preventa exclusiva para clientes de Santander American Express comenzará este lunes 4 de agosto a las 13 a través de la página web del Movistar Arena (www.movistararena.com.ar). Esta etapa tendrá una duración de 48 horas o hasta agotar el stock disponible. Una vez finalizada la preventa, se habilitará la venta general para todos los medios de pago en el mismo sitio web.

Los shows de Chayanne en Argentina son producidos por Fenix Entertainment, una empresa con amplia experiencia en la organización de eventos masivos en el país.

Chayanne se presentará luego de seis años en Argentina Fenix Entertainment

¿Cómo sacar entradas para Chayanne en Córdoba?

Además de su show en Buenos Aires, Chayanne llevará su música al Estadio Instituto de Córdoba el viernes 27 de febrero de 2026. La preventa de entradas para este show también comenzará el lunes 4 de agosto a las 13, a través del sitio web www.ticketek.com.ar, exclusiva para clientes de Santander American Express. Al igual que en Buenos Aires, la preventa durará 48 horas o hasta agotar stock, y luego se habilitará la venta general.

Chayanne se presenta en Córdoba en el Estadio Instituto Quality Producciones

Chayanne sobre su regreso a Argentina

Chayanne anunció su regreso a la Argentina (Foto: X @CHAYANNEMUSIC)

El propio Chayanne expresó su entusiasmo por reencontrarse con el público argentino a través de sus redes sociales. “Argentina los estoy pensando”, comentó en X el viernes 1 de agosto, para anticipar el anuncio oficial. Luego, confirmó: “Argentina, mi gente bonita, ¡llegó el momento! Sé que lo han estado esperando y yo también soñaba con este reencuentro”, publicó tiempo más tarde.

Las canciones que incluirá el repertorio de Chayanne en Argentina

El tour Bailemos Otra Vez promete un recorrido por los grandes éxitos de Chayanne, así como la presentación de los temas de su nuevo disco homónimo, lanzado en 2023. Los asistentes podrán disfrutar de canciones como:

“Bailando bachata”

“Como tú y yo”

“Te amo y punto”

“Torero”

“Dejaría todo”

“Un siglo sin ti”

“Atado a tu amor”

“Provócame”

“Y tú te vas”

Chayanne cuenta que la coreo de Provocame nació en la Argentina

La última vez que Chayanne se presentó en Argentina

La última visita de Chayanne a Buenos Aires fue el 10 de noviembre de 2019, cuando presentó su gira Desde el Alma. En aquella oportunidad, el artista deleitó a sus fans con un repertorio que incluyó éxitos como “Lo dejaría todo”, “Un siglo sin ti”, “Choka choka”, “Dime que sientes tú” y “Qué me has hecho”. Desde ese entonces, el cantante latinoamericano no pisó el suelo argentino.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.