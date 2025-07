Protagonizó un éxito del cine y sorprendió al revelar lo poco que le pagaron por su papel

E.T., el extraterrestre es una de las películas más significativas de la historia del cine; y así lo demostró no solo con el éxito en taquilla, sino también con la aprobación por parte de la crítica. Pese a que se estrenó en 1982, la producción bajo la dirección de Steven Spielberg continuó posicionándose en plataformas de streaming, como Netflix, donde desembarcó en 2019. A raíz de esto, el protagonista de la cinta reveló cuál fue la cifra que ganó al momento en el que esta salió a la luz y sorprendió a todos.

Henry Thomas interpretó a Elliot en ET, el extraterrestre Archivo

Henry Thomas fue quien interpretó a Elliot, el protagonista del film en el que un niño se encuentra con un extraterrestre y decide esconderlo en su casa para protegerlo. Aunque formó parte de otras grandes producciones audiovisuales, como Pandillas de Nueva York (2022) - la cual dirigió Martin Scorsese y compartió elenco con Leonardo DiCaprio, Daniel Day-Lewis, Cameron Diaz y Stephen Graham- y la serie La caída de la casa Usher (2023) -que sigue a dos hermanos que construyen un imperio farmacéutico y, tras un pacto siniestro con una entidad misteriosa, ven morir a sus herederos-, el estadounidense de 53 años todavía es recordado por el papel que llevó a cabo cuando tenía solo diez.

Henry Thomas, antes y después

En ese sentido, muchos creen que en aquel entonces Thomas cobró una cifra desorbitante, sobre todo, porque la producción recaudó 792,9 millones de dólares en taquilla; sin embargo, él solo recibió 15.000 dólares.

Pero el mundo extraterrestre no solo lo llevó a formar parte de la popular película hace poco más de cuatro décadas, sino también a interpretarlo y a convertirse en un fanático. “Soy un gran defensor de que hay vida ahí fuera y no creo que sea matemáticamente posible que seamos las únicas cosas en el universo”, dijo en marzo de este año en diálogo con el Daily Star.

Henry Thomas y E.T., en una secuencia del corto publicitario basado en los personajes de Spielberg Imagen de TV

Y comentó que cree que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, cumplirá su promesa preelectoral de publicar datos clasificados sobre ovnis (objetos voladores no identificados). “Aquí hay audiencias en el Congreso, así que parece que algo está por venir. Pero siguen con la misma prestidigitación de siempre. ‘Tenemos miedo de romper esto porque perturbará a las principales religiones’ y todo eso”, señaló.

No obstante, mencionó que cree que los humanos “están preparados para ello”, sobre todo porque, según él, ya tuvo un encuentro con un ser vivo originario del espacio exterior, previo a su exitosa interpretación. “De hecho, vi algo con mis padres cuando tenía casi cinco años y me quedó grabado para el resto de mi vida”, dijo. “Así que siempre me interesó... Sería un gran sueño. Solo espero que nos digan lo que saben”, completó.

La vida de Henry Thomas después de E.T

Luego de dar el salto a la fama como Elliot, Henry Thomas interpretó distintos papeles en producciones de Hollywood. Dio vida a un joven Norman Bates en Psicosis IV (1990), estuvo al lado de Brad Pitt en la película Leyendas de pasión (1994), apareció en la miniserie Moby Dick (1998) y colaboró en episodios de CSI (2009) y The mentalist (2011).

El actor interpretó a Frederick Usher en la serie de Mike Flanagan Netflix

Pese a que se alejó durante varios años de los sets, regresó por la puerta grande. Formó parte de Ouija: el origen del mal (2016), El juego de Gerald (2017) y la saga de terror de Netflix que integraron las series La maldición de Hill House (2018) y La maldición de Bly Manor (2020), El entresuelo (2022) y Cementerio de animales (2023).