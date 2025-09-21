La reacción de Jennifer Aniston al enterarse del verdadero nombre de Reese Witherspoon después de 25 años de amistad

Después de ser amigas durante por más de 25 años, cualquiera podría pensar que Jennifer Aniston y Reese Witherspoon ya se conocen a la perfección. Sin embargo, las coprotagonistas de The Morning Show (Apple Tv+) descubrieron que en realidad no saben tanto sobre la vida de la otra en algo tan elemental como el nombre completo. El divertido cruce en una entrevista para el sitio Lad Bible Entertainment divirtió a los fanáticos y regaló un momento épico de estas estrellas de Hollywood.

En el reportaje que hicieron en conjunto las actrices jugaron al cuestionario “Do You Even Know Me? (¿Realmente me conoces?)”, que pone a prueba las amistades de celebridades con preguntas de trivia sobre la vida de la otra persona. Al parecer, la estrella de Friends, de 56 años, todavía tenía mucho para aprender sobre la actriz de Legalmente Rubia.

Las actrices pusieron a prueba su conocimiento sobre la otra (Captura: Lad Bible)

Aniston y Witherspoon se sentaron a participar del quiz convencidas de que iban a “romperla”. “Me siento genial”, dijo la ganadora del Óscar. “Estoy preparada. Conozco a esta persona desde hace 25 años, ¿cómo podría perder?”, agregó su amiga. Sin embargo, al repasar las ocho preguntas su performance no fue la mas destacada.

Uno de los puntos fuertes del cuestionario fue sobre el nombre completo de las artistas y allí ambas se dieron cuenta de que deberían repasar un poco más sus historias personales. Witherspoon leyó la pregunta que admitió era “un poco difícil” y le preguntó a Aniston: “¿Cuál es mi verdadero segundo nombre?”.

Las opciones eran Jane, Jeanne y Joan. Como Aniston no tenía idea, se lanzó a adivinar. Eligió Jane, pero se quedó atónita cuando Witherspoon reveló que en realidad su segundo nombre es Jeanne. “Soy Laura Jeanne”, le explicó Witherspoon a su amiga y reconoció que resulta “confuso” para la gente entender por qué no usa su nombre de nacimiento, que es Laura Jeanne Reese Witherspoon.

Muerta de risa, Aniston exclamó: “¿Laura? ¿Quién es Laura? ¿Qué? ¿Quién diablos es Laura? Espera, ¿Laura Jeanne...? No pienso llamarte así de ahora en más. ¡Vamos, Laura Jeanne! ¿De dónde salió Reese? ¿Qué te hizo elegir Reese como nombre artístico?”, bromeó la protagonista de Friends.

Aniston no podía creer la respuesta de su amiga (Captura: Lad Bible)

Witherspoon explicó que Reese es uno de sus segundos nombres, y aclaró: “No lo cambié, siempre fue Reese mi nombre”. De este modo, Laura Jeanne reveló por qué usa el nombre Reese y es porque es el apellido de soltera de su madre. Así, el nombre por el que todo el mundo la conoce es en realidad la combinación de los apellidos de sus dos padres.

El hilarante ida y vuelta por los nombres marcó un capítulo más en esta extensa y fructífera amistad. Las dos se hicieron amigas allá por el año 2000, cuando Witherspoon apareció como invitada en Friends, interpretando a la hermana menor del personaje de Aniston, Rachel Green. Con los años, las estrellas de Hollywood consolidaron su amistad y se reencontraron en la pantalla en 2019, cuando se estrenó The Morning Show. Ahora la serie va por su cuarta temporada, con nuevos episodios cada miércoles y es una de las mayores apuestas de la plataforma Apple Tv+.