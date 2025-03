Qué dijo Camila Mayan tras la confirmación del embarazo de la novia de Alexis Mac Allister

Este jueves 20 de marzo, Alexis Mac Allister y Ailén Cova sorprendieron al anunciar que se convertirán en padres a dos años del inicio de su romance. La noticia dejó atónitos a los seguidores de Camila Mayan, la expareja del futbolista. Cabe recordar que el jugador la había dejado para ponerse de novio con Cova, que era su mejor amiga de la infancia. Ahora, finalmente, la influencer rompió el silencio este viernes por la mañana.

La noticia se confirmó el jueves por la noche en LAM (Foto: Captura TV)

En la última transmisión de Patria y familia, ciclo de streaming de Luzu TV en el que participa, la joven evitó hablar directamente al tema, pero sí hizo una profunda reflexión sobre su vida y el aprendizaje que esta le dejó cuando le tocó referirse a Britney Spears, a quien homenajearon durante emisión. Con una peluca rubia, respondió la duda de sus compañeros: ¿cuál había sido su mayor crisis?

Ahí mencionó que uno de los momentos más difíciles que atravesó fue cuando emigró a Europa para acompañar a su exnovio. “Me tuve que adaptar a un montón de cosas nuevas. Me parece que ahí tenés que soltar una parte de la persona que eras y transformarte”, expresó.

Camila Mayán rompió el silencio en Luzu TV (Foto: Captura TV)

En ese sentido, se refirió al esfuerzo que hizo para poder sobrellevar la situación: “Siento que en el momento que hice el clic y dije ‘ok, tengo que poner esfuerzo mío para modificar esa situación en la que me siento’, ahí pude tomar todo lo que estaba viviendo desde otro lado, acomodarme más. Después de eso pude mirar para atrás y darme cuenta de que la estaba pasando para el or*** pero seguía”.

Y completó: “Yo me voy medio sola, en pandemia, y fue medio heavy eso. Y éramos pendejos y vos de repente venís de estar con tu familia, laburo, facultad y de repente sos vos yéndote a dormir solo”.

Cabe destacar que cuando Alexis y Ailén compartieron la buena nueva en sus redes, Camila recibió una catarata de mensajes de apoyo en su último posteo de Instagram.

Camila Mayán recibe el apoyo de sus seguidores (Foto: Captura Instagram/@camimayan)

“Acá el Club Atlético Cami Mayan bancando más que nunca”; “Siempre de tu lado, siempre del lado de Cazzu, Siempre del lado de las guerreras. Ganaste reina, ganaste por siempre. Seguí brillando, que nadie opaque tu luz” y “Sanarás y volverás 100 veces más fuerte”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

Qué dijo Camila Mayan sobre su batalla legal con Mac Allister

Cuando se desató el escándalo tras la separación, Mayan demandó a Mac Allister para exigir una compensación financiera por los años que vivieron juntos en Inglaterra. Este jueves, en un móvil para LAM (América TV), la joven comentó que todo “está en proceso y que ojalá avanzara más rápido para no seguir con eso”.

Camila Mayán habló de su batalla legal con Alexis Mac Allister

Luego, el cronista le preguntó por las cajas que el futbolista todavía no le habría devuelto, situación por la que parte del entorno del centrocampista del Liverpool opina que “mucho de lo que se dice es show”.

“¿Por qué otra persona tiene que determinar lo que para uno tiene valor o no? Lo que para mí es importante, es importante. Yo no mentí, hasta mostré la foto de las cajas que había y las que me encontré. Literalmente está todo grabado”, señaló la influencer, visiblemente molesta, y completó: “Yo no soy una persona que minimiza lo que le pasa al resto, pero hay gente que sí es así”.