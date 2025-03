Alexis Mac Allister respondió qué dos cirugías estéticas se haría y sorprendió

Lejos de su faceta como campeón del mundo, Alexis Mac Allister visitó este miércoles Soñé que volaba, programa del canal de streaming Olga, y respondió las preguntas más picantes que le hicieron sus integrantes. De un modo descontracturado, el futbolista sorprendió al decir qué dos cirugías estéticas se haría.

Alexis Mac Allister visitó este miércoles Olga (Foto: Captura Instagram/@sonequevolaba)

“¿Cambiarías un meñique del pie para tener más pelo?“, indagó Lula, una de las productoras del ciclo. Entre risas y sentado al lado de Migue Granados, el centrocampista del Liverpool F. C. de la Premier League no titubeó ni un poco: “Sí, sí, dámelo, dámelo”.

Luego, Eva Luna le consultó qué cirugías estéticas se haría y qué se cambiaría. “Uy, de todo. La nariz y me pondría pelo”, se sinceró. Ante esto, Marti Benza quiso saber si se fijaba mucho en las imperfecciones. “Sí, sí. Sobre todo el pelo viste, cuando estás llegando a los 26, 27...”, admitió.

En la extensa y distendida entrevista, Mac Allister comentó también qué es lo que le gusta hacer en su tiempo libre. “Rascármela”, dijo y desató las carcajadas de todos. “Te juro, es fútbol, tirarme en el sillón, tomar mate... TikTok intento evitarlo”, agregó.

Luego, explicó cómo es su rutina diaria, además de cumplir con los entrenamientos junto al resto del equipo: “Salgo de mi casa a las 9 de la mañana y vuelvo a las 16 o a las 17. Ahí ya ocupo gran parte del día en la que casi no puedo ver nada. Pero después, cuando llego a casa, me tiro en el sillón y me pongo a ver streaming”.

Además, comentó que utiliza el ejercicio de la escritura para su bienestar. “Intento escribir un poco de todo lo que voy sintiendo, lo que me va pasando, lo que quiero que pase”, indicó. “¿Tenés algo escrito post Copa del Mundo?“, le preguntaron. “No, generalmente elijo el día anterior al partido”, comentó y señaló que es una manera de manifestar lo que desea.

Alexis Mac Allister se desempeña como centrocampista de Liverpool PAUL ELLIS - AFP

“Nunca imaginé que tener la copa en mis manos iba a significar lo que fue. Tenerla en manos fue como sentirse un Dios, un privilegiado. En el fútbol no hay nada más arriba de eso”, comentó el futbolista sobre el evento deportivo que marcó un antes y un después en su vida.

Luego, los presentes quisieron quitarse la duda sobre quién podría ponerse la 10 frente a Uruguay y Brasil, ya que Lionel Messi no jugará en las próximas dos fechas de las Eliminatorias Sudamericanas por “una lesión de bajo grado en el músculo aductor”, según indicó el parte médico de Inter Miami. “No se sabe quién va a usar la 10. Ángel Correa la usó cuando Leo no estuvo. No sabría decirte”, respondió Alexis.

El posteo de Lionel Messi en Instagram acerca del motivo por el que fue desafectado de la convocatoria para la fecha FIFA

En ese sentido, Mac Allister habló sobre su futuro después del retiro y admitió que aún no lo tiene claro: “Hoy por hoy no me veo en ningún lado después del retiro”.

También, dio detalles de su vida en Liverpool y la intensidad de los hinchas ingleses. “Fui una sola vez a la ciudad. La gente es muy pasional y capaz que vas a cenar y no te dejan ni comer. Son bastante parecidos a los argentinos. Salís y la gente te reconoce”, reveló.