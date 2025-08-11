Qué dijo el cantante de Dale Q’ Va tras su accidente en el escenario

El cantante de Dale Q’ Va, David Ortiz, rompió el silencio tras el accidente que sufrió en un escenario de San Francisco. A través de sus redes sociales, el artista informó su estado de salud, en un mensaje posterior al comunicado oficial de la banda, que confirmó que recibió puntos de sutura en la cabeza y anunció la suspensión de su siguiente show.

¿Qué dijo David Ortiz en sus redes tras el accidente?

Horas después del incidente, fue el propio David Ortiz quien se comunicó con sus seguidores. A través de una historia en su cuenta oficial de Instagram, el músico buscó llevar calma. “Hola gente, quería contarles que estoy un poco mejor aunque con mucho dolor”, escribió el artista.

En el breve pero contundente mensaje, agregó un agradecimiento por el apoyo recibido: “Gracias x preocuparse”. La publicación fue acompañada por emojis de manos en señal de agradecimiento y un corazón.

David, el cantante de Dale Q’ Va, recibió varios puntos de sutura en la cabeza @pablodavidortiz_oficial

Cómo fue el comunicado oficial de la banda

El mensaje personal del cantante complementó la información que la agrupación musical había difundido previamente. En un comunicado, la banda confirmó la lesión sufrida por el vocalista. “Queremos informarles que David recibió varios puntos en su cabeza”, señaló el texto. Añadió que, tras la atención inicial, el artista “se encuentra mejor”, dato que luego fue matizado por el propio Ortiz al admitir que sigue adolorido.

El parte oficial también agradeció la preocupación del público. “Muchas gracias por los deseos de pronta recuperación para David y por preocuparse por su salud”, expresó la banda.

Se le realizarán radiografías y resonancias para descartar posibles lesiones internas (Instagram: @dalequeva.oficial)

La atención médica para el artista no finalizó con la sutura inicial. El comunicado de la banda subraya la importancia de un seguimiento exhaustivo para garantizar su completo bienestar. El parte anticipa que “en el día de hoy va a ser evaluado por los médicos”.

Este proceso de evaluación incluirá estudios de diagnóstico por imágenes de alta complejidad. “Y le realizarán radiografías y resonancias”, especifica el texto. El propósito de estos análisis es preventivo y busca una certeza total sobre su condición física. El objetivo es descartar posibles lesiones internas que pudieran haber pasado desapercibidas durante la primera revisación de urgencia.

Un cantante de cuarteto estaba en pleno show, saltó en el escenario y se hundió

Cómo fue el accidente que derivó en las lesiones y cancelación del show de Sumampa

El accidente ocurrió durante el show que la banda ofrecía en el principal salón de eventos de la localidad: el Club Bomberos de San Francisco, en la provincia de Córdoba. El momento del percance quedó registrado en un video que se viralizó en redes sociales. En las imágenes se observa a David Ortiz en plena coreografía. El artista salta con energía sobre el escenario. En ese instante, dos tablones de madera del piso cedieron y el músico cayó por el hueco que se abrió bajo sus pies.

Como consecuencia directa de este episodio, la banda canceló su siguiente espectáculo. La presentación estaba programada para esta noche en la localidad de Sumampa, en la provincia de Santiago del Estero. En su comunicado oficial, el grupo fue tajante: “Debido a esto, el baile de esta noche en Sumampa queda suspendido”. La medida se mantendrá hasta nuevo aviso para priorizar la completa recuperación del vocalista.

