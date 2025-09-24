Qué dijo Jimmy Kimmel en su regreso a la TV

Jimmy Kimmel regresó a la televisión luego de que ABC revirtiera la decisión de levantar su programa nocturno de entrevistas, tras considerar ofensivo un comentario del conductor sobre el asesinato de Charlie Kirk. El presentador volvió a la pantalla, agradeció el apoyo recibido y se refirió a la polémica.

El regreso de Jimmy Kimmel a la televisión

Luego de que ABC diera marcha atrás con la cancelación de su programa, el ciclo volvió al aire. El conductor abrió el programa con un compilado de reacciones de diversos medios ante el levantamiento. Un presentador de CNN llegó a calificar el regreso como “uno de los momentos más cruciales de la historia de la radiodifusión”.

Jimmy Kimmel regresó a su programa tras estar suspendido por 48 horas, debido a sus dichos sobre Charlie Kirk Randy Holmes - Disney

Luego de mostrarse junto a su compañero Guillermo Rodríguez viendo el resumen, Kimmel inició formalmente el programa. “No sé quién tuvo unas 48 horas más raras, si yo o el director ejecutivo de Tylenol”, bromeó, en alusión a acusaciones contra el medicamento.

Los agradecimientos de Jimmy Kimmel

Kimmel expresó su gratitud a diversas personalidades del mundo del espectáculo que se manifestaron en contra del levantamiento de su programa. Entre ellos, mencionó a Stephen Colbert, John Oliver, Conan O’Brien, Jimmy Fallon, James Corden, Jay Leno, Howard Stern y David Letterman.

También agradeció a quienes no apoyan su programa ni sus creencias: “Gente que jamás hubiera imaginado, como Ben Shapiro, Clay Travis, Candace Owens, Mitch McConnell, Rand Paul. Incluso a mi viejo amigo Ted Cruz, quien, créanlo o no, dijo algo muy hermoso sobre mí”.

También agradeció: “Aunque no estoy de acuerdo con muchas de esas personas en la mayoría de los temas, e incluso algunas de las cosas que dicen me dan ganas de vomitar, fueron muy valientes al hablar en contra de esta administración. Lo hicieron y merecen crédito por ello”.

La polémica por los dichos de Jimmy Kimmel

Kimmel abordó directamente sus declaraciones del 15 de septiembre, que desencadenaron la polémica, donde afirmó que a pandilla MAGA (Make America Great Again) intentaba caracterizar al asesino de Kirk como alguien “distinto a ellos”. Con la voz entrecortada, afirmó: “Nunca fue mi intención restarle importancia al asesinato de un joven. No creo que haya nada gracioso en ello”.

Las declaraciones de Jimmy Kimmel sobre la utilización política del asesinato de Charlie Kirk

Aclaró que publicó un mensaje en Instagram el día del asesinato, expresando sus condolencias a la familia y pidiendo compasión. “Tampoco fue mi intención culpar a ningún grupo específico por las acciones; se trataba de una persona profundamente perturbada”, agregó.

Entendió que algunos consideraran sus palabras inoportunas o poco claras. “Si la situación hubiera sido al revés, es muy probable que yo hubiera sentido lo mismo”, reconoció y concluyó: “Este programa no es importante, lo importante es que podamos vivir en un país que nos permita tener un programa como este”.

Reacción de autoridades y medios

Brendan Carr, presidente de la F.C.C. [Comisión Federal de Comunicaciones], amenazó con ejercer presión sobre las emisoras que transmitieran el programa. Nexstar y Sinclair, compañías propietarias de una parte de los canales afiliados de ABC, se comprometieron a levantarlo.

La cadena, ABC suspendió por 48 horas el programa "Jimmy Kimmel Live" Randy Holmes - Disney

La decisión generó protestas y denuncias de violación a la Primera Enmienda, mientras que 400 celebridades firmaron una carta condenando la medida.

Las medidas de ABC tras los dichos de Jimmy Kimmel

ABC anunció que había resuelto dejar sin efecto el levantamiento y que el ciclo volvía al aire. En un comunicado, reforzó la idea de que los comentarios de Kimmell fueron “inoportunos y, por lo tanto, insensibles”.

ABC sostuvo que los comentarios de Jimmy Kimmel resultaron “inoportunos y, por lo tanto, insensibles”. Randy Holmes - Disney

La cadena explicó que suspendió el ciclo “para evitar que se agravara aún más la situación tensa” en un momento “tan emotivo” para los Estados Unidos. “Hemos pasado los últimos días conversando a fondo con Jimmy y, tras esas conversaciones, decidimos regresar el programa el martes”, indicó.

Sin embargo, la transmisión del martes no llegó a todas las estaciones de ABC, ya que Nexstar y Sinclair mantuvieron su decisión de no darle pantalla al ciclo.

